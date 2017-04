Danske outsourcing-priser styrtdykker - yderligere prisfald kan ventes i de kommende år

Øget fokus på at gennemgå kontrakter løbende presser priserne ned. Det viser en ny rapport fra Zangenberg Group.

Prisen på en gennemsnitlig outsourcingaftale er det seneste år faldet voldsomt. Det kan tilskrives vakse kunder, der jævnligt regulerer deres aftaler. Det kommer kun til at gå en vej de kommende år.

Kunderne får mere og mere for pengene. Dygtige kontraktansvarlige hos landets virksomheder og i det offentlige er med til at mose prisen på en gennemsnitlig outsourcingaftale i bund.Det konkluderer en ny rapport fra Zangenberg Group."Vi kan se, at kunderne er blevet bedre og bedre til på den ene side, at få forhandlet en ordentlig aftale hjem til at begynde med, og på den anden side at få lavet nogle aftaler med forskellige former for prisreguleringsmekanismer," siger Henrik Zangenberg, der er stifter og direktør hos Zangenberg Group.I følge rapporten har kundernes fokus på, at få afstemt deres kontrakter med de løbende priser på markedet fået prisen på en gennemsnitlig outsourcingaftale til at falde med 10 procent i løbet af 2016.Det sker i et marked der ellers er opadgående.Det seneste år er markedet steget med 2,5 procent og it-servicemarkedet udgør i dag en værdi på mere 44 milliarder kroner."Man er begyndt at have nogle processer, hvor man med et fast interval går sine kontrakter igennem og finder ud af, om priserne er rigtige. Det er ligesom at ansætte parkeringsvagter. De mennesker tjener deres løn hjem rigtig mange gange," forklarer Henrik Zangenberg.Han har de seneste fem år bemærket en ændring i den måde både offentlige og private virksomheder går til arbejdet med deres kontrakter på."Der har bredt sig en klar erkendelse blandt kunderne om, at det her er et område, som man er nødt til at være opmærksom på, fordi der er mange penge i det." siger han og fortsætter: "De store kunder både de offentlige og de private har et meget skarp fokus på det her."Hvis kunderne fortsætter med at være opmærksomme og have fokus på området, så vil der fremadrettet være endnu flere penge at spare. Priserne på markedet kommer nemlig kun til at bevæge sig i en retning, forventer man hos Zangenberg Group."Der er kun udsigt til, at priserne fortsætter med at falde de næste fem år, for der er en lang række objektive faktorer, der gør, at vi må forvente, at det fortsætter med at falde. Det ved leverandørerne godt." siger Henrik Zangenberg.Hvis den prognose holder stik, så vil vi fremadrettet se, at markedet kommer til at holde den nuværende kurs, hvor markedet samlet set vokser mens priserne falder. En undersøgelse viser nemlig, at de danske virksomheder har tænkt sig at skrue op for mængden af outsourcing.