Tre råd: Sådan sikrer du dig den bedste pris på din outsourcingaftale

Når du skal indgå en outsourcingaftale har du i følge Henrik Zangenberg flere muligheder for at sikre dig, at prisen kommer til at være fordelagtig - også på lidt længere sigt.

Hvis man skal tro fagfolk, så kommer prisen på outsourcingaftaler til at falde yderligere de kommende år. Her får du tre redskaber til, hvordan du kan sikre dig en pris, der holder sig skarp.

Annonce:



Annonce:

"Hvis du kan se, at priserne bliver ved med at falde, så bør du ikke indgå en aftale, der holder priserne fast i fem år ad gangen. Henrik Zangenberg, stifter og direktør for Zangenberg Group

Gennemsnitsprisen på en outsourcingaftale kommer fremadrettet til at falde. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Zangenberg, der er stifter og direktør i Zangenberg Group.Mens hans prognose peger på et fremtidigt prisfald, så peger markedsprognosen mod fortsat vækst i det samlede marked.Priserne på outsourcingaftaler er det seneste år faldet med 10 procent, mens markedet i 2016 steg med 2,5 procent.Med et marked, der kun ser ud til at gå en vej, skal man være opmærksom på at få skrevet nogle værktøjer ind i aftalen, så prisen løbende kan reguleres."Hvis du kan se, at priserne bliver ved med at falde, bør du ikke indgå en aftale, der holder priserne fast i fem år ad gangen. Så skal du i stedet indgå en aftale, der afspejler de fald, der er i priserne på markedet." lyder vurderingen fra Henrik Zangenberg.I følge ham er der tre oplagte muligheder, når kontrakten skal skrives.En af de ting, som man kan gøre, er at indgå en aftale med leverandøren om, at prisen løbende falder. Dermed sikrer man, at man har et løbende fald, men der er ikke nogen garanti for, at det aftalte fald svarer til det fald, der er i markedet."Det er det, vi oftest ser, men her får man ikke det skarpeste prisfald. Man aftaler typisk, at priserne skal falde tre-fire procent år for år," siger Henrik Zangenberg.En anden mulighed er, at man skriver en klausul ind i kontrakten.Klausulen gør det muligt at få en tredjepart til at give kontrakten et prismæssigt serviceeftersyn i løbet af den periode, hvor aftalen gælder.Det udmunder i en rapport, der klarlægger, hvordan priserne ligger i forhold til det nuværende marked.Herefter kan man så rette prisen til."Der er mange kontrakter, der har den her klausul, men ulempen er, at det kan være en lidt tung proces, der tager noget tid. Benchmark-klausulen er især velegnet til store kontrakter," vurderer Henrik Zangenberg.Den sidste måde man kan sikre sig, at priserne i aftalen følger med markedets udvikling er, at man aftaler at regulere prisen efter et indeks. Det er ifølge Henrik Zangenberg en metode i fremgang."Der er flere og flere kunder, der skriver ind i deres aftaler, at priserne skal reguleres efter et indeks, fordi leverandørerne godt ved, at et indeks afspejler, hvordan tingene ser ud ude i markedet. Det er noget af det nyeste på området."Mange danske virksomheder har oplevet, at de er blevet skuffet eller i hvert fald ikke har fået deres forventninger opfyldt i forbindelse med en outsourcingproces - men det er der råd for.