Når hverdags-produkter spionerer: Retssag om hovedtelefon-spionage kan få betydning for os alle

ComputerViews: Dit tv ved, hvad du ser, og hvornår du ser det, dine hovedtelefoner ved, hvad du hører, og hvornår du hører det, og din foretrukne leverandør af sociale medier ved, ja, omtrent alt andet, der er værd at vide om dig.Konstant indsamling af brugerdata er standard-praksis for en stor del af både de maskiner, vi bruger - og de digitale tjenester der gør dem attraktive.Netop derfor bør det interessere alle, at den amerikanske borger Kyle Zak netop har indledt en retssag mod hovedtelefon-producenten Bose i Chicago. Også selvom der er små 5.000 kilometer til den amerikanske storby fra lille Danmark.Zak søger million-erstatning, fordi han er utilfreds med, at Bose via en app forbundet med de trådløse hovedtelefoner registrerer og videresælger informationer om brugernes lyttevaner.Mere præcist går sagen på, at Bose opfordrer sine kunder til at downloade deres smartphone-applikation til at varetage kommunikationen mellem telefonen, der afspiller musikken, og hovedtelefonerne.Ifølge Kyle Zak giver lyttevaner så dybdegående et indblik i den enkelte brugers identitet, at det bør betragtes som ulovlig overvågning at indsamle og videresælge informationerne.Han illustrerer problematikken med, at virksomheder eksempelvis kan kortlægge brugernes religiøse tilhørsforhold baseret på, hvad de lytter til.Hører du transmitteret fredagsbøn i dine trådløse Bose-hovedtelefoner, er du sandsynligvis muslim.Hovedtelefon-producenters (manglende) privacy-engagement virker måske ikke som verdens mest interessante teknologi-debat.Men hvis Kyle Zaks overvågnings-argument holder i retten, kan det få betydning for hele den måde, de fleste bruger internettet på.Hvis det dømmes ulovligt at indsamle og videresælge data, der kan give detaljerede profiler af den enkelte bruger, så er vi inde og rokke ved hele forretningsmodellen for Google, Facebook, og størstedelen af de smarte tjenester, der gør internettet sjovt og let at bruge.Den selvsamme praksis, som Bose trækkes i retten for, er eksempelvis hele grunden til, at Facebook er "gratis".Du betaler med information, hver eneste gang, du "synes godt om", fordi Facebook omsætter alt, hvad du gør på selskabets platform til en brugerprofil af dig, der bliver solgt videre til annoncører og reklamebureauer.I en tid, hvor man er, hvad man googler, vil også Android stå med et forklaringsproblem, hvis videresalg af detaljerede brugerdata bliver ulovligt.Google lever ikke af at sælge dig telefoner, men af at vareliggøre de data, du genererer, når dudin Android-telefon.Apple gør det ikke i samme grad, og blandt andet derfor er iPhones dyrere, da forretningsmodellen i højere grad er baseret på den fysiske vare eller salget af Smølfebær i sin App-butik.Det er naturligvis amerikansk lov i en amerikansk retssag.Men de fleste udbredte tjenester leveres også af amerikanske selskaber, og det vil givetvis få konsekvenser i Europa, hvis de skal finde en ny måde at finansiere deres ekstremt lukrative platforme på.Det ser dog svært ud for Kyle Zak.Bose-applikationen er omfattet af brugerbetingelser, der i de sædvanlige vage formuleringer beskriver, at softwaren samarbejder med tredje-parter på forskellige måder og fraskriver Bose ethvert ansvar, medmindre der er sket et konkret lovbrud.Men skulle han alligevel vinde, kan retssagen principielt i yderste konsekvens betyde, at søgemaskiner, sociale medier og hvad der ellers kan kravle og gå af internettjenester og apps skal finde nye måder at finansiere deres produkter på, der ikke baserer sig på data-indsamling.Det bliver dyrt at være på Facebook.Ser du et problem i, at applikationer og tjenester indsamler dine data, eller er det en fair forretningsmodel? Del dine synspunkter i debatsporet under artiklen.