DSB-kunder raser over ny tvungen app-opdatering: "Nu er mit 20-zoners kort væk. Fed opdatering"

En ny app-opdatering har udløst vrede og forvirring blandt DSB's app-brugere.

En opdatering af DSB's app billet-app DOT Mobilbilletter har skabt stor vrede og frustration blandt brugerne af appen.Flere brugere skriver i anmeldelserne på Apples App Store og Google Play , at de har mistet adgangen til deres billetklip."Eksisterende 20 zoners kort og betalings kort er nu væk. Fed opdatering," lyder det med tydelig sarkasme fra en bruger på Apples App Store.Mens en anden bruger skriver:"Jeg mistede mit tog og forbindelsen bagefter, fordi jeg blev nægtet adgang til app'en. Inden jeg fik adgang, blev jeg tvunget til at downloade en opdatering i App Store og "sign up" i app'en, som krævede en kode, som jeg skulle vente på at få tilsendt per SMS. Først derefter fik jeg lov til at købe billet."Anmeldelserne er ikke bedre på Google Play, hvor det ligeledes vælter ind med kommentarer fra tydeligt ophidsede brugere.Her skriver en bruger eksempelvis:"Elendig måde at lave en så stor opdatering på. Store ændringer, der uvarslet tvinges ned over en i en hverdag, hvor jeg ikke forventer en masse bøvlet bureaukrati for at kunne købe klip som jeg er vant til. Fyr lederne bag den app!"Fra en anden Android-bruger lyder det:"Efter ny opdatering er det bliver ufatteligt besværligt at bruge mine klip. Det kostede mig en fuld betalt billet. Har designeren mon selv afprøvet denne App, før den blev langt ud til forbrugerne?! Idioter!"Og på både Google og Apples app-markedspladser bliver den nye opdatering modtaget med regulære dumpe-karakterer.På Apples App Store fremgår det, at der siden den seneste opdatering er indløbet 42 brugeranmeldelser med et samlet snit på blot én stjerne ud af fem mulige, mens gennemsnittet for samtlige versioner af appen lyder på 2,0 stjerner.Computerworld har forsøgt at få en forklaring fra DSB og afventer lige nu en kommentar fra DSB.Har du haft problemet med app'en? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.