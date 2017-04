Sådan skabte AOC og Porsche Design en unik designskærm til blot 2.229 kroner

Den er slank, den er blottet for kabler og den er resultatet af 7 års samarbejde. Vi har historien bag AOCs nye flotte skærm.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra HP Snævert fokus og blinde vinkler truer virksomhedernes IT-sikkerhed Mange virksomheder fokuserer udelukkende på servere, storage, og klienter, når de taler sikkerhed. Det giver blinde vinkler som eksempelvis printere. | Læs mere

Jason Wu er produktchef hos AOC og manden der det seneste år har været det travle bindeled mellem design, økonomi og forskere under udviklingen af de nye tynde PDS-skærme.

På bagsiden af AOCs nye skærmserie er der ingen stik eller grimme kabler. I stedet er HDMI-forbindelsen og strømmen samlet inde i selve skærmens fod.

For at spare plads - og af hensyn til varmeudviklingen - er en del komponenter flyttet ned i den medfølgende boks. Varmen er, ifølge produktchef Jason Wu, et af de helt store udfordringer når der skal udvikles tynde skæme.

Den endelige skærm set forfra. Opløsningen på begge skærme er 1.920 x 1.080, men Jason Wu fra AOC lover, at der arbejdes på versioner med højere opløsning. Til gengæld er farvegengivelsen ganske god. Panelet er et såkaldt AH-IPS.

Henning Rieseler, leder af Berlin-afdelingen hos design-firmaet Studie F.A. Porsche.

På det tyndeste sted er PDS-skærmene blot 5,2 mm tykke. Ifølge produktchef Jason Wu er det især varmen, som giver problemer når der skal flyttes rundt på elementerne så skærmen kan blive så tynd som mulig - uden at prisen farer i vejret.

AOC er verdens største producent AOC er et selvstændigt brand hos TPV Technology, som med 35 procent af verdensmarkedet, er verdens største producent af LCD-skærme.



Ud over AOC laver TPV Technologies også skærme for flere kendte computerproducenter, herunder Philips.

F.A. Porsche skabte den ikoniske 911 For at få designet på plads har AOC i over et år samarbejde med designfirmaet F.A. Porsche. Bureauet er oprindeligt stiftet som et selvstændigt firma i 1972 Ferdinand Alexander Porsche, der som barnebarnet af Porsches stifter også var manden bag det ikoniske 911-design.



I dag leverer F.A. Porsche designs til en bred vifte af virksomheder herunder harddiske for LaCie, bestik, høretelefoner og ure. Udover AOC-skærmen har bureauet for nyligt været involveret i en 2-i-1 computer, kaldet Porsche Booke One. Den kan du læse om her.

En af de tidlige designskitser med en slankere og mere flydende fod - men også en løsning som ikke var teknisk mulig.

Den er slank, helt blottet for grimme kabler og er generelt en fornøjelse at se på.Vi taler selvfølgelig om AOC's nye skærmserie kaldet PDS.Det særlige ved PDS-skærmene er, at de er blot 5,2 millimeter tykke og hviler på et enkelt snoet ben, som samtidig skjuler alle kabler.Det er et design, som er blevet skabt i samarbejde mellem AOC's ingeniører og de industrielle designere hos det tyske designfirmaet F.A. Porsche.Hvordan designer og bygger man en nyskabende og flot skærm til et barskt it-marked, hvor prisen ofte er den afgørende faktor? Og hvor hovedparten af produkterne minder mere om Trabant end Porsche?Det fik Computerworld et unikt indblik, da vi i forbindelse med AOCs store lancering drog til Leipzig i det gamle Østtyskland.Her havde vi sat designer Henning Rieseler, leder af Berlin-afdelingen hos F.A. Porsche, og produktchef Jason Wu fra AOC, i stævne for at høre, hvordan man skaber et unikt it-produkt til den rette pris.Og spørger du chefdesigner Henning Rieseler, så handler det om som udgangspunkt at sætte baren højt:"Typisk kommer kunden bare til os med beskrivelsen af komponenterne, som vi så kan placere og rykke rundt på. Derefter præsenterer vi en række designs. Nogle af dem vi viser i starten handler om at udfordre kunden. Det kan være hvor smalt eller let vi kan skabe en ting, for så har ingeniørerne også har noget at stræbe efter.", forklarer Henning Rieseler fra Studio F.A. Porsche med et smil."Vi arbejder med tre til fem designs, når vi går i gang. De præsenteres for kunden. Nogle gange tager processen blot tre måneder, men med AOC tog den i alt 12 måneder, da der var detaljer, som krævede ekstra arbejde, herunder hængslet, der gør, at du kan vippe skærmen.""Med det sagt, så skal designeren også kende begrænsningerne i teknologien og materialerne. Det er ikke noget, man bare finder en eller anden i firmaet til. Det kræver indsigt," uddyber Henning Rieseler.Han henviser til, at designet undervejs har gennemgået mange iterationer:"Vi fokuserede fra begyndelsen på standen og kablerne. Men man begynder med en idé - og så bliver man nødt til at indgå kompromisser undervejs. Men se på det endelige produkt: Der kan du se, at ideen stadig er der. Derfor løber kablet inde i skærmens stand, selv om det var svært for teknikkerne at udforme det sådan."Mens Henning Rieseler knoklede på med designet i Berlin, havde produktchef Jason Wu en anden og måske sværere rolle i Taiwan:"Vi skulle ramme en pris på maksimalt 300 euro for den store udgave på 27 tommer. Det er bare et faktum, at prisen er en afgørende faktor i vores produktudvikling," forklarer Jason Wu og understreger, at AOC de seneste syv år har udviklet flere produkter i samarbejde med Porsche Design.Der er tale om produkter, som aldrig er kommet på markedet, fordi prisen ikke har passet. Skal en produktchef derfor have succes, er det afgørende, at han kan navigere mellem designere, ingeniører og de forbrugere, som i sidste ende skal hoste op med pengene."Jeg har ofte ingeniører og designere, som kommer til mig og vil have tingene lavet på en bestemt måde. Alt skal laves i de bedste materialer. Når man de arbejder med skærme, vil de jo ikke bare lave en premium skærm, de vil lave en super-premium skærm. Det er jo deres baby. Men det er så også min opgave at sikre, at vi lander på en pris, så skærmen også kan sælges.", forklarer Jason Wu, som ud over arbejdet for AOC også har samlet erfaringer hardware-firmaet ASUS.Med PDS-serien er målet dog nået og den store 27 tommers version lander derfor på 299 Euro (2.229 kroner) mens modellen på 24 tommer kan pryde dit skrivebord for 219 Euro (1.629 kroner) når de kommer i butikkerne i juni 2017.Jason Wu, der som produktchef for PDS-skærmene, har samarbejdet med Porsche Design i knapt et år."Jeg tror vi har arbejdet med omkring 15 versioner alt i alt. Men til sidst snævrer valgmulighederne sig ind, og så var det denne version, som vi arbejdede videre på," siger Jason Wu og understreger at prisen er et centralt parameter når AOC udvikler nye produkter.Samtidig kan han dog også løfte sløret for, at der allerede nu arbejdes på næste generation af skærmene:"Næste version har en højere opløsning, men der skal arbejdes mere med selve panelet, før det er muligt. Nogle af delene bliver meget varme og er derfor svære at udvikle. Det er også derfor, at vi har placeret dele af monitorernes systemer nede i den eksterne boks.", forklarer Jason Wu som forventer en version med højere opløsning en gang sidst i 2017.Hans understreger dog, at der er en klar sammenhæng mellem den kommercielle succes og muligheden for at accelerere investeringerne:"Jeg håber meget stærkt på en succes for PDS-skærmene. De er jo mine babyer, som jeg har arbejdet på længe - og så fordi, at med et godt salg kan jeg overtale dem hjemme i firmaet til at satse endnu mere på mit produkt.", slutter Jason Wu.