Morgen-briefing: Hurtigt overblik over it-nyhederne mandag morgen

Godmorgen og velkommen til Computerworlds morgen-briefing, hvor du får det hurtige overblik over it-nyhederne mandag morgen.Den russiske hackergruppe Fancy Bear har i perioden marts 2015 til oktober 2016 skaffet sig adgang til mailkonti i det danske forsvar.Omkring 1000 phishing-mails blev i perioden sendt til ansatte under forsvarsministeriets myndighedsområde, og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bekræfter sikkerhedseksperters vurderinger af, at hackergruppen er knyttet til den russiske stat."Det er knyttet til efterretningstjenesterne eller centrale elementer i det russiske styre, og det er en evig kamp for at holde dem væk," siger han til Berlingske Ifølge Center for Cybersikkerhed har hackerne kun haft adgang til såkaldte "ikke-klassificerede" oplysninger, men Claus Hjort Frederiksen betegner alligevel situationen som kritisk.Antallet af danskere, der bruger de digitale biblioteker er fordoblet på tre år. Det viser en ny undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der offentliggøres her til morgen.28 procent af danskerne bruger digitale biblioteks-tilbud som bibliotek.dk, eReolen og Filmstriben mindst en gang om måneden, mens det kun var tilfældet for 14 procent i 2014.Digitaliseringen har tilsyneladende også udbredt de kulturelle tilbud til en ny gruppe mennesker.Ifølge undersøgelsen spiller uddannelsesbaggrund nemlig en signifikant mindre rolle for omfanget af digital biblioteksbrug, end det er tilfældet for det fysiske.Computerspil er blevet en dansk milliardindustri. Branchen er fordoblet på bare tre år fra 2014 og forventer at gøre det samme frem mod 2020.Det skriver Finans Ifølge brancheforeningen Interactive Denmark er der sket en enorm professionalisering i den finansielle del af spilvirksomhederne, siden det i en årrække fra 1990erne primært var IO Interactive og Hitman-spillene, der tjente penge.Spilbranchen forventer en samlet omsætning på knap 2,5 milliarder kroner om tre år.