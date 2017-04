YouSee hæver priserne for mobilkunderne

Nye regler fra EU får nu YouSee til at hæve priserne for mobilkunderne.

Det er slut med at bekymre sig om ekstra mobilregninger, når man er i et andet europæisk land. Til gengæld må man affinde sig med en højere pris for mobilabonnementet.Sådan lyder meldingen fra Danmarks største teleselskab mandag morgen."Fra d. 15. juni kan både nye og eksisterende mobilkunder hos YouSee ringe, bruge data og sende sms og mms i 36 lande i Europa uden at bekymre sig om ekstraregninger.""Muligheden for at bruge mobilen i Europa medfører dog også højere omkostninger for især de nordiske teleselskaber, derfor stiger prisen på mobilpakkerne," lyder det fra YouSee.YouSee skriver, at de nye EU-regler medfører, at flere af de nye mobilpakker stiger med 20 kroner per. 1. juli."Det skyldes blandt andet, at YouSee skal ud og købe mere data hos udenlandske teleoperatører."De nye mobilpakker fra YouSee, der lanceres den 8. maj, betyder, at man både kan ringe, sms'e og bruge data uanset, hvor man befinder sig i EU.Som altid er der dog også her begrænsninger:"Du kan dog højst bruge 10 GB data i udlandet, men det giver dig også rig mulighed for at tjekke mails, finde vej og lytte til din yndlingsmusik på rejsen," udtaler Kasper Ørtvig, mobildirektør i YouSee og tilføjer, at det samme vil gælde for nuværende kunder fra den 15. juni."Sammenlignet med resten af EU har danskerne meget billige mobilabonnementer med store datapakker. Muligheden for at bruge mobil og data i hele EU medfører højere omkostninger for især de nordiske teleselskaber, og det er en af grundene til, at mobilpakkerne stiger i pris," siger Kasper Ørtvig.