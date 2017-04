SE nedskriver værdien af Stofa med 1,3 milliarder kroner

Det Esbjergbaserede energiselskab SE barberer knap to-tredjedele af værdien af Stofa. Topchef fastholder, at opkøbet af Stofa i 2012 var det rigtige at gøre.

Et opkøb af Stofa for knap to milliarder kroner tilbage i 2012 viser sig at være en dyr forretning for Syd Energi (SE).Energiselskabet nedskriver i regnskabet for 2017 værdien af goodwill for Stofa med 1,3 milliarder kroner. Det skriver Børsen Nedskrivningen begrundes med vigende indtjening og mørke udsigter for fremtidens tv-marked."Telesektoren er udfordret, og derfor laver vi denne straksafskrivning i stedet for at afskrive det over mange år. Jeg mener stadig, at købet af Stofa var det rigtige at gøre, og vi er klar til at satse endnu mere på området," siger topchef Niels Duedahl til Børsen SE landede i 2016 en sort bundlinje med et plus før skat på 965 millioner kroner. Det positive resultat kan tilskrives, at SE har tjent 2,2 milliarder på salg af Dong-aktier, skriver Børsen