Intels nye super-SSD'er er klar til salg: Så ekstrem er teknologien - og prisen

3D Xpoint-teknologien byder på vilde overførselshastigheder i de nye SSD'er fra Intel. Prisen er dog også vild.

Annonce:



Annonce:

Siden 2012 har Intel sammen med Micron Technology udviklet den næste generation af lagerpladsteknologi, og nu ser vi resultatet.Teknologien kaldes 3D Xpoint, hvor hukommelsesceller sidder i en tredimensionel opbygning, og det betyder hastigheder på DRAM-niveau, men med en kapacitet på niveau med mere traditionel flash-hukommelse.Teknologien kan gemme data for bestandigt modsat DRAM, og det første produkt, Optane SSD DC P4800X med en kapacitet på 375GB, er nu kommet på markedet til den nette sum af 1.520 dollar - knap 10.500 kroner før danske afgifter.Det er en noget højere pris per gigabyte end på de nu mere traditionelle SSD'er, der udnytter NAND- eller NAND 3D-flash-teknologi.Omvendt ser Intel og Microns nye teknologi ud til at være hurtigere end alt andet tilsvarende på markedet. Særligt hvad angår latency og skrive/læsehastigheder på små datamængder.Både AnandTech og Toms Hardware har haft mulighed for at teste Optane-disken som nogle af de eneste i verden, men kun via en af Intels servere.3D XPoint starter sin modningsproces i enterprise-markedet og datacentre, og du skal som forbruger ikke regne med at få en Optane-disk i din computer foreløbig.Vi har tidligere skrevet om Intels Optane-teknologi, som også burde føre til hurtigere og større mængder hukommelse, der passer i RAM-stængernes DIMM-porte.- men hvor bliver de fabelagtige memory-produkter egentlig af?[/b]