SE-direktør fastholder at Stofa-opkøb var en god investering: "Jeg ville gøre det samme i dag"

På trods af, at man hos SE har nedskrevet værdien af goodwill i Stofa med 1,3 milliarder kroner, så står direktør Niels Duedahl fast: Det var en rigtig beslutning at købe Stofa i 2012.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

"Jeg ville gøre det samme i dag." Niels Duedahl, direktør i SE

"Der er ikke noget, der indikerer, at den her type selskaber bliver handlet billigere, end da vi købte, og det har givet os nogle kommercielle muligheder indenfor konsolidering og tv-penetration, så det var stadigvæk en rigtig investering."

Annonce:

En god forretning er normalt ikke kendetegnet ved, at man nedskriver 1,3 milliarder kroner på noget, man har købt for mindre end fem år siden.Alligevel mener direktør hos SE, Niels Duedahl, at det var rigtigt af energiselskabet fra Esbjerg at købe Stofa for 1,9 milliarder kroner tilbage i 2012, selvom man nu nedskriver værdien af goodwill i Stofa med 1,3 milliarder kroner."Der er ikke noget, der indikerer, at den her type selskaber bliver handlet billigere, end da vi købte, og det har givet os nogle kommercielle muligheder indenfor konsolidering og tv-penetration, så det var stadigvæk en rigtig investering.""At det er et udfordrende marked, det er helt uomtvisteligt," siger Niels Duedahl."Jeg ville gøre det samme i dag," siger direktøren."Jeg kan godt forstå, at det her i offentligheden virker som en radikal værdiforringelse, men det er noget, der ikke koster likviditet hos moderselskabet, og det er nogle omkostninger, der alligevel var kommet over de næste 16 år.""Jeg har svært ved at se, at det er en katastrofebeslutning. Og selvfølgelig sker det i et år, hvor vi har råderum til det," forklarer Niels Duedahl.Netop råderummet til at foretage nedskrivningen kommer blandt andet fra SEs salg af Dong-aktier. Salget har nemlig givet selskabet en flot gevinst på knap 2,2 milliarder kroner, og det luner i regnskabet.Dagens nedskrivning har ifølge direktøren den effekt, at man fredadrettet har mindre usikkerhed."Det er klart, at vi selvfølgelig skeler til, at vi har råderum til at manøvrere i. Ved at pille den her post ud af vores bøger, så har vi reduceret fremtidige afskrivninger og dermed fremtidig usikkerhed," forklarer Niels Duedahl, der mener, at dagens nyhed om milliardnedskrivningen skygger for et ellers flot regnskab."Noget af det, som jeg er lidt ked af i dag, er, at det i medierne ikke står meget klart, hvordan vores basisindtjening forbedrer sig," siger han og fortsætter:"Vi forbedrer faktisk bundlinjen med 200 millioner kroner. Det er ret imponerende i det marked, vi er i, hvor energipriserne er lave, og mediemarkedet er under kraftig forvandling."Niels Duedahl kan dog godt forstå, at det kan virke besynderligt, at SE købte Stofa for 1,9 milliarder kroner i 2012 og nu nedskriver værdien i goodwill med 1,3 milliarder kroner."Det er komplekse ting det her. Det er for almindelige mennesker regnskabsteknisk meget svært. Jeg vil ikke påtage mig opgaven at forklare min mor i Varde, hvordan det her hænger sammen. Det vil jeg ikke," siger han.