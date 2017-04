Rusland nægter at stå bag hackerangreb mod Danmark: Afviser de danske anklager

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen anklager Rusland for at stå bag hackerangreb, der har ført til adgang til Forsvarets mailssystem. Det afviser Rusland dog nu.

En russisk talsperson afviser de danske anklager om, at Rusland skal have hacket Forsvarets mailsystem.Det er nyhedsbureauet Reuters, der citerer talspersonen Dmitry Peskov for at afvise anklagerne, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fremlagde i weekenden."Den russiske stat står ikke bag hackerangreb," siger Dmitry Peskov blandt andet ifølge Reuters."I dette tilfælde er det naturligvis vigtigt at forstå, hvad Rusland er? Rusland er et land, og Rusland engagerer sig ikke i hackerangreb," lyder det videre på andre onlinemedier.Ifølge anklagerne fra Claus hjort Frederiksen har den russiske hackergruppe Fancy Bear fra marts 2015 til oktober 2016 sendt omkring 1.000 phishing-mails til udvalgte ansatte under Forsvarsministeriet.De - ifølge Danmark - statsstøttede hackere har efterfølgende haft adgang til Forsvarets interne mailsystem.Center For Cybersikkerhed skriver i en rapport om angrebet"Kompromitteringen af mil.dk-e-mail-konti udgør en sikkerhedsrisiko, selvom der er tale om en ikke-klassificeret e-mail-løsning.""Fra et cybersikkerheds-perspektiv kan informationerne anvendes til blandt andet at skræddersy phishing-mails, og kompromitterede konti kan misbruges som afsenderadresser for flere phishing-mails.""Informationer taget fra ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområdes e-mail-indbakker kan også være værdifulde ud fra et klassisk efterretningsperspektiv."