"Stofa har simpelthen ikke den skala, der skal til for at drive en sund forretning på den lange bane i Danmark"

Flere folk i butikken og et unikt indhold, kunderne finder relevant, er vejen frem for Stofa. Det vurderer analytiker, der understreger, at selv den helt rigtige plan kan blive svær at få til at lykkedes for Stofa.

Årsregnskab Stofa A/S Tusind 2015 2014 2013 Omsætning 1.888.891,0 1.770.201,0 1.417.727,0 Resultat af primær drift 91.581,0 40.564,0 175.390,0 Resultat før skat 85.056,0 43.583,0 170.115,0 Resultat efter skat 62.880,0 29.119,0 125.058,0 Egenkapital 273.772,0 210.892,0 299.552,0 Antal ansatte 656 558 454 Læs mere om Stofa A/S i Brancheguiden Kilde



Diagnosen, som direktør for SE Niels Duedahl har stillet for Stofa, er fuldstændig korrekt. Hvis Stofa skal have succes kræver det, at selskabet får flere kunder i butikken, og at det leverer det rigtige indhold.Det mener Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sybank og følger markedet tæt.Alligevel kan det blive en svær opgave at få kureret patienten, der kæmper med internationale streamingtjenester og danskere der i massevis opsiger den store tv-pakke."På papiret er det for mig at se det helt rigtige, men det er noget helt andet at føre det succesfuldt ud i praksis i det marked, som vi ser," siger Morten Imsgard.En del af planen er, at Stofa vil øge antallet af kunder for at få en bedre position i på markedet. Den del er Morten Imsgard enig i."Stofa har som en mindre aktør nogle særskilte udfordringer, fordi selskabet er så lille i forhold til Yousee. Det kan godt være, at Stofa klart er nummer to, men selskabet er langt efter, og det er et marked, hvor volumen og kundemassen virkelig betyder noget, hvis man skal strikke de rigtige indholdspakker sammen til de rigtige priser," siger han.Derfor understreger Morten Imsgard også meget tydeligt betydningen af, at Stofa får godkendt det planlagte køb af Boxer. Hvis købet godkendes, vil det give Stofa 280.000 nye kunder, og det vil kunne mærkes."Det er meget afgørende. Selv om det er en lidt anden distributionsplatform, så giver det bare Stofa noget mere kritisk masse i forhandlingssituationen, så det er rigtigt afgørende. Stofa har simpelthen ikke den skala, der skal til for at drive en sund forretning på den lange bane i Danmark," siger Morten Imsgard.Foruden flere kunder har direktør for SE Niels Duedahl et tiltag yderligere i ærmet.Han har planer om at tage kampen om mod de internationale streamingtjenester som Netflix og HBO ved at skræddersy relevant indhold til de danske kunder. Indholdet skal i følge direktøren have regional relevans, men det tiltag lævner Morten Imsgard ikke de store muligheder."Det er typisk det modsvar, man hører fra de danske selskaber, at de kan noget på den lokale bane, som de store internationale ikke kan eller vil prioritere. Kendskabet til kunderne kunne altså give de danske selskaber en fordel, men jeg har svært ved at få øje på, at det bliver en effekt, der for alvor kan ændre noget i markedet," siger han.Niels Duedahls plan for at gøre Stofa til en succes kan som sagt vise sig at blive vanskelig.Markedet har de seneste år nærmest været i opløsning og kunderne drager i stor stil mod streamingtjenesterne. Så hos Stofa skal man i følge Morten Imsgard ikke regne med at planlægge langt ud i fremtiden."Man skal passe på med at tro, at man kan lave en eller anden forkromet strategiplan, der løber over nogle år. Jeg vil næsten vædde med, at markedet om to-tre år ikke er til at kende, fra hvor vi er i dag. Det betyder, at den løsning, der kan virke som den rigtige lige nu, kan vise sig ikke at slå til, fordi markedet ændrer sig hurtigere, end man på nuværende tidspunkt regner med," siger han og fortsætter:"Man skal ikke dumpe planen, men man skal være realistisk omkring, at selv den rigtige plan kan være meget vanskelig at implementere i et konkurrencepræget marked."