EU-razzia mod Telenor og Telia: Mistænkes for ulovlige aftaler

Konkurrence-myndigheder har ransaget Telia og Telenors kontorer i Sverige.

Repræsentanter for konkurrence-myndighederne i Sverige og EU har tirsdag formiddag ransaget Telias hovedkontor samt norske Telenors svenske afdeling.Her har de gennemgået papirer og andet med henblik på at undersøge, om de to store teleselskaber ulovligt og i hemmelighed har aftalt vilkår og andet for deres indsats på det svenske telemarked.EU-Kommissionen meddeler, at EU mistænker mobil-operatører i Sverige for aktivt at have forhindret fri konkurrence på området.I en kort fondsbørsmeddelelse meddeler Telenor - der er noteret på børsen i Oslo - at EU-Kommissionen har igangsat en efterforskning af Telenor Sverige.Her fremgår det, at EU-Kommissionen mistænker Telenor for at misbruge sin dominerende markedsposition til at hindre fri konkurrence.Telenor skriver samtidig, at selskabet har ‘strenge interne regler og procedurer,' der skal sikre, at selskabet følger alle love samt at selskabet vil samarbejde med myndighederne om efterforskningen.Den norske stat sidder på aktiemajoriteten i Telenor.Også Telia vil samarbejde med myndighederne om efterforskningen, skriver nyhedsbureauet TT.EU-Kommissionen understreger, at ransagningerne var et indledende skridt i efterforskningen og at de ikke betyder, at selskaberne er skyldige.Telenor og Telia er blandt de store mobil-spillere i Danmark, hvor de begge har været sat i forbindelse med et opkøb af TDC.Telia købte imidlertid i fjor norske Phonero, mens Telia så sent som i januar igen rygtedes som mulig køber.Telia og Telenor forsøgte for et par år siden at fusionere i Danmark, men fusionen blev bremset af EU, der mente, at fusionen ville skade konkurrencen i for stor udstrækning.