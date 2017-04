5G-slagsmål under opsejling: Uenighed om vilkår for 5G-frekvenserne

Milliarder er på spil, når de attraktive frekvensblokke til 5G kommer på auktion rundt omkring i alle EU-landene. Der er dog langt fra enighed om, hvor lang tid en licens skal gælde.

Milliarder og atter af milliarder er på spil i teleindustrien, hver gang en ny generation af mobilnetværk bliver født, og teleselskaber og andre aktører skal forsøge at få fingrene i de nødvendige licenser til at kunne anvende frekvenserne.5G bliver absolut ingen undtagelse.Det er formentlig også baggrunden for, at en række EU-lande i øjeblikket forsøger at presse Europa-Kommissionen.Konkret er der dyb uenighed om, hvor lang tid licenserne til frekvensspektrum skal gælde.Nyhedsbureauet Reuters skriver , at en stribe EU-lande protesterer over et forslag om, at der skal være en minimumsgrænse på 25 år på nye licenser.Forslaget bunder i, at Europa-Kommissionen ønsker mere ensartede vilkår på tværs af EU-landene, hvor de enkelte lande ellers historisk i høj grad selv har styret frekvens-auktionerne og de konkrete vilkår for licenserne.Ifølge Reuters ønsker mange teleselskaber også en stærkere stryring fra EU's side, da det vil gøre det lettere at drive forretning på tværs af landene.En række medlemslande ønsker det dog ikke - blandt andet fordi licenserne har det med at være en god forretning for de enkelte lande, når der afholdes auktioner.EU har foreslået, at licenserne skal gælde i minimum 25 år, men striben af lande, der nu protesterer, mener, at den tidsgrænse er ""ude af proportioner og ikke fleksibel nok til, at man kan reagere på markedsudviklingen."Protesten er ifølge Reuters underskrevet af Østrig, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Holland, Polen, Spanien og England - mens Danmark altså ikke ser ud til at være med.I protesten fremføres det også, at 25-års-kravet vil hindre innovation, da frekvensbånd vil blive tildelt aktører over en længere tidsperiode, end selve teknologien kan forventes at leve.En talsperson for en stribe teleselskaber udtaler dog samtidig, at netop 5G vil kræve længerevarende licenser, end vi tidligere har haft på mobilområdet.