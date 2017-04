Forskere hacker bil via bluetooth: Kan slukke din motor, mens du kører

Foto: Nissan

Israelske forskere har trådløst hacket en kørende bil og slukket for motoren via en usikker ODB-II dongle.

Moderne køretøjer er supercomputere på hjul, hvor alt fra bremser til brændstofforbrug styres elektronisk.Men al den teknologi resulterer også i en større usikkerhed.Et israelsk sikkerhedsfirma, Argus Cyber Security, har via sårbarheder i en OBD-II dongle fra Bosch formået at "tage kontrollen" over en bil via bluetooth.Blandt andet var det muligt for forskerne trådløst at slukke motoren på en kompromitteret bil i fart ved at være inden for bluetooth-rækkevidde og kontrollere donglen og dermed motoren."Hvor skræmmende det end lyder, at vi kunne slukke motoren, så betyder det også, at da vi kan sende ondsindede beskeder ind igennem CAN-porten, så er det måske også muligt at påvirke andre ECU (motorkontroldele red.). Hvis det lykkes for en hacker, kan han påføre alvorlig skade til de fleste biler på vejen," skriver Argus i en pressemeddelelse En fejl i log-in processen mellem den tilhørende smartphone-app og dongle betød, at Argus' forskere kun var minutter om at "brute-force" sig igennem appens pinkode. Herefter kunne forskerne via en anden sårbarhed sende beskeder til systemet og dermed slukke for bilen.Hacket fra de israelske forskere skete via en trejdepart-dongle, der blev isat bilens IBD-II-port, men der findes mange dongles i stil med den hackede, ligesom flere biler selv har lignende funktioner.Fejlen i Boschs OBD-II dongle er ifølge Argus allerede blevet rettet, efter at det israelske sikkerhedsfirma tog kontakt til Bosch.De israelske sikkerhedsfolk er dog ikke de eneste, som angiveligt har formået at kontrollere en bils indre computer.Ifølge de tidligere WikiLeaks-læk om CIA's omfangsrige cyber-arbejde, har den amerikanske efterretningstjeneste undersøgt og forsket i udnyttelsen af bilsystemer.Blandt andet blev der spekuleret i, at man netop kunne udnytte sårbarheder i systemet til at udføre næsten usporbare snigmord, hvor man får angrebet til at se ud som et biluheld.