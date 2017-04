Nu begynder vi at se ideen med Microsofts køb af LinkedIn: Kobler dine data fra LinkedIn sammen med Dynamics til sælgere

Microsoft kobler data fra LinkedIn tæt sammen med data i Dynamics. Resultatet kan blive et effektivt våben på CRM-markedet, hvor Salesforce må overveje næste træk.

Det er fem måneder siden, at EU endeligt godkendte Microsofts køb af LinkedIn, og Microsoft begynder nu for alvor at vise, hvordan selskabet har tænkt sig at høste værdi af det store opkøb.Microsoft kobler nemlig nu LinkedIn Sales Navigator sammen med Dynamics 365 Sales.Det betyder kort og godt, at sælgere, der anvender CRM-programmet Dynamics 365 Sales gnidningsfrit ville kunne trække data ind i CRM-programmet fra LinkedIn.Disse data, som den enkelte LinkedIn-bruger jo afleverer om sig selv, kan anvendes direkte i salgsarbejdet til at forstå den enkelte LinkedIn-brugers profil, stilling, ønsker, præferencer, behov og lignende.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau vil Microsoft sørge for, at Dynamics og LinkedIn Sales Navigator synkroniseres hver eneste dag, så sælgerne altid har adgang til de seneste oplysninger fra LinkedIn.Den nye sammenkobling er ikke ligefrem godt nyt for Salesforce, der er hovedkonkurrenten på CRM-området.Salesforce havde godt set i kortene, hvad Microsofts opkøb af LinkedIn ville føre til, og selskabet forsøgte da også uden held at blokere for opkøbet med den begrundelse, at et kombineret Microsoft/LinkedIn ville blive så stor og magtfuld, at det ville kunne skade den fri konkurrence på CRM-markedet.Microsoft har allerede løftet sløret for andre integrationer mellem LinkedIn og selskabets klassiske produkter.Microsoft arbejder nu videre ud ad samme spor - blandt andet på at integrere assistenten Cortana i LinkedIn.LinkedIn har netop rundet en halv milliard brugere. Tjenesten er bredt anvendt som et professionelt socialt netværk, hvor brugerne primært udveksler professionelle oplysninger, mens andre sociale tjenester som Facebook anvendes til data af mere privat karakter.Det gør LinkedIn til en meget anvendelig tjeneste, når det gælder salg af professionelle løsninger, da de 500 millioner primært professionelle profiler indeholder ret detaljerede oplysninger om budgetter, ansvar og meget andet, hvilket i meget høj grad kan hjælpe salgsfolk med at opspore nye kundeemner og lære dem at kende.Hertil kommer, at LinkedIns detaljerede oversigter over hvem, der kender hvem, kan hjælpe salgsfolk med at forstå nye og eksisterende kunder meget hurtigt, hvilket er esssentielt i salgs-fremstød.Der var i øvrigt rygter fremme for godt et år siden om, at Salesforce var i drøftelser med Microsoft og andre om en fusion af de to selskaber, men der kom som bekendt ikke noget ud af disse mulige drøftelser.Senere indgik de to selskaber et tæt samarbejde på tværs af hinandens platforme.