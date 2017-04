Ericsson efter kæmpeunderskud: Kan være på vej mod opkøb af store datacentre

Det drøje resultat for Ericsson kan få den nye ledelse til at lægge opkøbsplaner for at styrke forretningen. Sådan lyder vurderingen fra Martina Kurth, der er analytiker hos Gartner.

Svenske Ericsson kan være på vej til at foretage opkøb i løbet af året, der kommer, lyder vurderingen fra en analytiker efter selskabet tirsdag kom med et regnskab for årets første kvartal, der lå i underkanten af det forventede.

Annonce:



Annonce:

Jubelbrøl var der ikke mange af, da Ericsson tirsdag fremlagde virksomhedens regnskab for årets første kvartal.Omsætningen på 46,4 milliarder kroner lå knap en milliard kroner under, hvad analytikerne forventede, og resultatet før skat viste et underskud på 12,8 milliarder kroner.Der var da også alvorlige miner at spore i selskabets regnskabsrapport, hvor ledelsens taler med store bogstaver om resultatet."Vores performance i årets første kvartal er fortsat ikke tilfredsstillende," understreges det i regnskabet, hvor det gøres klart, at det særligt indenfor it-og cloud-forretningen står skidt til."Den bekymrende udvikling indenfor it-og cloud er fortsat med signifikant øgede tab. Området vil fortsat være et strategisk vigtig område for Ericsson i takt med at vores kunder bliver digitaliserede," står der."Vores resultater på området er uacceptable og den nye ledelse har til hensigt at iværksætte initiativer for at ændre på tingene."Det drøje resultat for Ericsson kan få den nye ledelse til at lægge opkøbsplaner for at styrke forretningen.Helt konkret kunne et opkøb af en større datacentervirksomhed godt blive en realitet i løbet af det kommende år.Sådan lyder vurderingen fra Martina Kurth, der er analytiker hos Gartner."Ericsson vil måske udforske de strategiske muligheder med hensyn til opkøb indenfor it-og cloud-infrastrukturrelle virksomheder for at supplere en ret svag bestanddel i sin nuværende it-og cloud-forretning," siger hun til Computerworld.Et af de steder, hvor den svenske gigant får på hattepulden, er i Kina.Her noteres det i regnskabet, at Ericssons' it-og cloud-forretning har oplevet et dyk i salget.Det kan i følge Martina Kurth fra Gartner tilskrives, at en af svenskernes skrappeste konkurrenter Huawei står stærk på den kinesiske hjemmebane."Det kinesiske marked er jo baghaven for en af Ericssons største konkurrenter Huawei. De dominerer området, så det er ikke overraskende, at Ericsson taber terræn der. Huawei er meget aggressive," forklarer Martina Kurth til Computerworld.