Sådan sikrer nets en million borgeres kortoplysninger i ny betalings-løsning

Mere end en million mennesker i Norden har valgt at opbevare deres kortoplysninger hos Nets for at gøre e-handel nemmere.

"I princippet kunne vi gøre det sådan, at brugeren slet ikke behøver at indtaste noget, og det ville stadigvæk være sikkert."Jonas Hagernäs er chef for e-handels-produkter hos Nets, og han uddyber sikkerheden i den nye tjeneste "husk mig", der lader brugerne gennemføre betalinger på nettet blot ved at indtaste de tre sikkerheds-cifre på bagsiden af deres betalingskort."Vi har valgt, at kræve kontrolcifrene oplyst alligevel, så vi ved, at brugeren har det fysiske kort."Mere end en million mennesker i de nordiske lande har valgt at tilmelde sig, og dermed har de i praksis givet tilladelse til, at deres betalingskort gemmes på Nets' servere.Det er et stort ansvar at opbevare adgangen til så mange menneskers økonomi, men ifølge Jonas Hagernäs har det ikke været nødvendigt at øge it-sikkerheden."Vi havde allerede et tilstrækkeligt sikkert setup på grund af de ting, vi har lavet i årevis. Man skal have et PCI DSS-godkendt miljø for at håndtere betalinger med betalingskort, og det har vi gjort længe," siger han til ComputerworldPCI DSS refererer til industri-standarden, der stiller strenge krav om blandt andet kryptering og intern bruger-identifikation hos virksomheder, der håndterer kortoplysninger.Hovedformålet med den nye tjeneste fra Nets er at gøre det lettere at betale i net-butikker.Når man første gang har registreret sit kort, skal man efterfølgende blot indtaste de tre sikkerheds-cifre bag på kortet for at gennemføre en betaling. Konto- og registreringsnummer hører fortiden til sammen med udløbsdatoen.Men ifølge Jonas Hagernäs skal man ikke frygte for sine kort-data, hvis en net-butik bliver hacket. Der er nemlig ikke noget at stjæle.Når brugeren har registreret sit kort laver Nets-systemet et såkaldt "device tag", der kan genkende enheden, kortet er registreret fra, på en række parametre, som Jonas Hagernäs dog afviser at uddybe med henvisning til sikkerheden.Næste gang brugeren så tilgår en net-butik fra den pågældende enhed, præsenteres kortoplysningerne fra Nets i enheden, og butikken lagrer således ikke data lokalt."De ligger kun hos os," siger Jonas Hagernäs og understreger, at tjenesten ikke eksponerer følsomme kortdata.Hele kortnummeret vises således ikke i klartekst, men i stedet kan brugeren genkende kortet på de sidte fire cifre.