Morgen-briefing: Dansk Erhverv klar med 130 konkrete it-forslag / Yahoo-boss scorer milliarder trods nedtur / Columbus har vildt gang i serviceforretningen / Endomondo-stifter stopper for at begynde forfra igen

Dansk Erhverv klar med 130 it-forslag. Yahoo-boss scorer milliarder trods nedtur. Columbus har vildt gang i serviceforretningen. Endomondo-stifter Mette Lykke forlader selskabet for at begynde forfra igen. Beskyttelsesapp hentet 10.000 gange på to uger. Læge: Vi gør vores børn til digitale narkomaner.

Godmorgen fra Computerworld. Her får du en kort oversigt over it-nyhederne onsdag morgen.Dansk Erhverv er klar med ikke mindre end 130 konkret politiske forslag til at fremme digitaliserings-indsatsen i Danmark.Forslagene kommer i kølvandet på regeringens såkaldte redegørelse for vækst og konkurrenceevne.Dansk Erhverv anbefaler overordnet, at der bliver lagt en samlet digital plan for Danmark, at der afsættes 50 milliarder kroner til en digitaliseringspulje, at skattesystemet simplificeres og at lovgivningen gøres digitaliserings-parat og teknologi-neutral."Digitalisering er brændstoffet til fremtiden, men også et benhårdt konkurrenceparameter i alle brancher og ikke kun it-virksomheder," lyder det fra Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv.Du kan se alle de 130 forslag fra Dansk Erhverv på: Danmarkdigital.dk. Danske aviser skriver onsdag morgen, at Yahoos detroniserede CEO, Marissa Mayer, får 1,3 milliarder kroner med ud ad Yahoo.Ifølge New York Times får hun nemlig lov til at beholde de aktieoptioner, som hun tidligere er blevet tildelt.Computerworld skrev for godt en måned siden om hendes fyring, efter Yahoo blev købt af amerikanske Verizon.Her kunne vi fortælle, at Mayer også ville tage et kontant-beløb på 160 millioner kroner med sig ud ad selskabet. Hun tiltrådte som CEO i Yahoo i 2012.Columbus har vækst på alle nøgletal i selskabets regnskab for første kvartal.Selskabet meddeler, at omsætningen er steget med 13 procent og indtjeningen (EBITDA) med 14 procent i forhold til samme kvartal i fjor til henholdsvis 310 millioner kroner og 29 millioner kroner.Det er især serviceforretningen, der skubber tallene op."Vi har fuld fart på at drive digitale transformationsprojekter, og vi ser generelt en stor appetit hos vores kunder på at få digitaliseret og optimeret deres forretning", lyder det fra koncernchef, Thomas Honoré.Endomondo-stifter Mette Lykke forlader sin post som direktør i selskabet for at begynde forfra som direktør i iværksætterselskabet Too good to go.Amerikanske Under Armour købte i 2015 Endomondo for godt en halv milliard kroner, og Mette Lykke, der tidligere arbejdede for McKinsey, har siden været senior vice president i selskabet."Det har været en svær beslutning, for jeg elsker Endomondo, men nu er der gået ti år, og jeg savner start-up-livet og -miljøet. Jeg savner vækstfasen, hvor man går fra ikke at være nået så langt og til, at det rykker hurtigt på kort tid," siger Mette Lykke til Finans. Mette Lykke modtog i 2016 IT Prisen 2016.Forbrugerrådets app ‘Mit digitale Selvforsvar' er blevet downloadet 10.000 gange på to uger uden at Forbrugerrådet Tænk har brugt så meget som en krone på markedsføring.App'en advarer og oplyser brugeren mod fup og svindel på internettet.Tænk havde forventet et samlet download på 20.000 i hele 2017."10.000 på to uger er et meget højt antal i forhold til vores forventninger, og det viser bare, hvor stort behovet er for at få løst det voksende problem med it-kriminalitet," lyder det fra seniorjurist Anette Høyrup ifølge Politiken. Med den store brug af smartphone, computere og tablet-computer er vi ved at gøre vores børn til digitale narkomaner og de rene dopamin-junkies.Dermed risikerer vi en hel generation af mennesker plaget af digitale følgesygdomme og teknologiskader.Sådan skriver lægen Imran Rashid i en kronik i Politiken Mange af de problemer, som han oplever som læge, kan " tilskrives den indvirkning, som personnær teknologi havde på deres hverdag. Hvor symptomer som søvnproblemer, stress, træthed, hovedpine, uoplagthed tit kunne forklares med den døgnåbne adgang til deres hjerne, som de gik rundt med nat og dag," skriver han.