Datatilsynet revser offentligt it-system: Skolelevers CPR-numre lå frit tilgængelige

Datatilsynet retter kritik mod et offentligt it-system til erhvervsskoler. Elevers CPR-numre lå frit tilgængelige i et åbent system.

Annonce:



Annonce:

Sikkerheden i det offentlige it-system Easy-P, der bruges til erhvervsskoler, er så dårlig, at det er i strid med persondataloven.Det konkluderer Datatilsynet i en ny afgørelse.Easy-P bruges til at håndtere praktikperioder på erhvervsskoler, og helt tilbage i august 2015 modtogDatatilsynet den første klage over systemets håndtering af personfølsomme oplysninger.Klagen gik blandt andet på, at elevernes CPR-numre lå frit tilgængelige i systemet, som man kunne få adgang til blot ved at logge på erhvervsskolens åbne netværk.Derudover har det været muligt at skaffe sig adgang til de fleste funktioner i systemet blot ved at slette ordet "secure" fra adressestien.Herefter var der blandt andet adgang til funktionen "CPR-søgning", som i sig selv kritiseres af Datatilsynet, fordi søge-resultaterne ikke kun omfattede erhvervsskoleleverne.Det har taget Datatilsynet halvandet års tid at behandle sagen, men nu lyder den endelige konklusion altså, at Styrelsen for IT og Læring, STIL, der har udviklet systemet, har gjort det i strid med persondataloven.Tilsynet lægger følgende punkter til grund for afgørelsen:Styrelsen for IT og Læring skal senest 19.maj svare Datatilsynet på, hvordan man har styrket sikkerheden i EASY-P-systemet.Systemet bliver i øvrigt lukket ned fra sommeren 2018.