Opbrud blandt danske hostingselskaber: Konsolideringen har ramt markedet for fuld styrke

Der er opkøb og fusioner i massevis på det danske hostingmarked i øjeblikket. Og det er slet ikke slut endnu.

Der er dømt konsolidering i den danske hostingbranche.Det er konklusionen i en ny stor benchmark-analyse fra Capitalmind, hvor en stribe danske hostingselskabers regnskaber og situationer er blevet undersøgt.Det er en udfordrende og omskiftelig periode, branchen befinder sig i."Væksten i branchens samlede bruttofortjeneste er halveret efter to år med vækst på over ni procent til til 4,7 procent," skriver Capitalmind i rapporten.Den mest opsigtsvækkende på markedet i disse år er dog den bølge af opkøb og fusioner, der finder sted.De illustreres også ved den udvikling, der fundet sted siden den sidste rapport fra Capitalmind, der blev udgivet i 2015."Siden den sidste udgivelse af Capitalminds hostingrapport har der været gennemført 19 større transaktioner i den danske hostingindustri.""Ud af disse har kapitalfonde været involveret i 12 transaktioner, mens strategiske købere har stået for syv opkøb," lyder det i rapporten fra Capitalmind.Stig Madsen Lachenmeier, der er managing partner i Capitalmind i Danmark, skriver i rapporten, at udviklingen i den danske hostingbranche generelt har haltet bagefter den internationale udvikling, men at branchen i 2016 tog hul på næste fase i modningsprocessen, nemlig konsolideringen.Og den vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år"Dermed er den danske industri kommet på omdrejningshøjde med de internationale markeder, hvor konsolideringen har været i gang i flere år.""Særligt kapitalfondenes entré vil få betydning for udviklingen, og da disse både har vækst igennem opkøb og en senere exit på dagsordenen, er det altid interessant at følge deres udvikling.""Med udgangspunkt i kapitalfondenes indtog, forventer Capitalmind fortsat en stærk interesse for mindre danske hostingselskaber, som kan være tilkøb, når virksomhederne skal vokse endnu hurtigere," lyder det videre fra Stig Madsen Lachenmeier."Samtidig er der en latent mulighed for, at de danske hostingvirksomheder med tilstrækkelig størrelse vil komme internationaliseringen i forkøbet ved proaktivt at foretage opkøb i udlandet."Han forklarer samtidig, at de strategiske købere har eksekveret et lavere antal og samtidig mindre transaktioner end kapitalfondene."Det bliver dog særligt interessant at følge de strategiske aktører i 2017, da disse enten skal udvikle nye løsninger/ydelser eller via tilkøb styrke deres forretning for at kunne modstå de nye stærke aktører på markedet, som er supporteret af kapitalfonde."Vi har i det senere år set en række opkøb af danske hostingselskaber med udenlandske selskaber som køberne.Før jul blev DanDomain, Jaynet og Solido Hosting eksempelvis solgt til den belgiske koncern Intelligent, og kapitalfonden EQT har overtaget det danske it-selskab GlobalConnect. Læs mere om det her Går vi tilbage til december 2015, blev de to danske cloud- og hosting-virksomheder Zitcom og Scannet opkøbt af den britiske kapitalfond HgCapital. Læs mere om det her TDC Hosting går også en ny fremtid i møde, efter selskabet med 300 ansatte den 31. marts blev overtaget af kapitalfonden Maj Invest Equity. Det kan du læse om her I rapporten fra Capitalmind nævnes blandt andet også Columbus' opkøb af Systemhosting, at Netic er blevet en del af Trifork, og at IT Afdelingen har opkøbt osTeam.