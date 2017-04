Computerworlds læsere i debat: Har Stofa overhovedet en fremtid?

SE nedskriver værdien af Stofa med 1,3 milliarder kroner. Computerworlds læsere er delte i vurderingerne af, hvordan fremtiden tegner sig for selskabet, der i øjeblikket kæmper en hård kamp på et tv-marked i hastig forandring. Hvad mener du?

"Det er jo vanskeligt på sigt at drive en forretning på at forringe værdien af de råvarer, man køber ind. Og det er reelt det, de fleste TV-kanaler drives med. Og den utidssvarende forretningsmodel kan kun fortsætte så længe, man kan monopolisere indhold ved hjælp af en også utidssvarende rettighedsmodel. Tårnet vil falde før eller siden," skriver debattøren Jan Stenmo.

"Er der nogen, der på noget mere tydeligt dansk kan forklare mig, hvad det betyder?

Er det ikke bare en gang mumbo-jumbo udenomsforklaring?" spørger Jens Jönsson.

Forleden meldte Niels Duedahl, der er direktør for SE, som ejer Stofa ud, at man fra SEs side nedskrev værdien af goodwill i Stofa med 1,3 milliarder kroner.Det sker mindre end fem år efter, at SE købte netop Stofa for 1,9 milliarder kroner. Det har givet anledning til debat om Stofas fremtid blandt Computerworlds læsere.Flere af vores læsere levner ikke Stofa de store chancer i den opkogte fejde mellem de danske tv-udbyddere og de internationale streamingtjenester.Hos SE har man rullet en større plan ud for, hvad der skal til for, at Stofa for alvor kan give de internationale konkurrenter kamp til stregen.Den indbefatter blandt andet, at selskabet skal have flere kunder, men også, at Stofa skal satse på at levere noget unikt indhold til sine brugere af regional karakter.Det kunne være dansk indhold, som ikke er tilgængeligt hos foreksempel Netflix eller HBO.Det er et tiltag, der mødes med skepsis hos flere af Computerworlds læsere.Han erklærer sig dermed enig med senioranalytiker hos Sydbank Morten Imsgard, der heller ikke mener, at et sådan initiativ er nok til at give Stofa en afgørende fordel.Den kommende tid bliver spændende for Stofa, der blandt andet venter på en afgørelse om, hvorvidt det planlagte køb af Boxer kan gennemføres.Samtidigt kæmper Stofa i et tumultarisk marked under så voldsomme forandringer, at det i følge Morten Imsgaard kan være totalt forandret om ganske få år.Computerworlds læsere diskuterer lystigt i disse dage, men hvad mener du? - Har Stofa overhovedet en fremtid?