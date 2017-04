Brug din smartphone som Dankort: Nets præsenterer mobiltelefon-dankort torsdag

Nets vil torsdag løfte sløret for selskabets splinternye smartphone-løsning, der gør, at du fremover vil kunne bruge din smartphone som dankort i butikker.

Nets løfter torsdag sløret for en ny løsning, som vil gøre det muligt at anvende smartphonen som dankort, som man kan betale med i butikker.Ifølge en meddelelse fra Nets bliver der i første omgang tale om en betaversion af en Dankort-app til iOS - en såkaldt wallet, hvori Dankorts detaljer registreres.I denne wallet vil iPhone-brugere kunne lægge en version af deres Dankort, hvorefter de vil kunne anvende deres iPhone som Dankort.Betalingen finder sted ved at holde smartphonen hen over betalingsterminalen på samme måde, som vi kender det med betaling med kontaktløs Dankort.Nets erkender, at løsningen endnu ikke er helt færdigudviklet, og selskabet inviterer ‘særligt interesserede' med ind i det videre udviklingsarbejde under foraet ‘Dankort Idea Lab.'Selskabet har haft travlt med udviklingsarbejdet, efter et muligt samarbejde mellem Danske Banks MobilePay og Dankort-folkene gik i vasken for nogle måneder siden.De to selskaber slås på livet løs om at sætte sig på det spirende marked for mobilbetalinger, og der er på flere måder tale om et reelt våbenkapløb.I første omgang har Nets sikret sig, at den nye løsning kan anvendes i mange af de danske supermarkeder, nemlig alle butikker under Coop og Dansk Supermarked.Det er kun en måned siden, at Dansk Erhverv kritiserede Nets for lægge forhindringer i vejen for MobilPay i kampen om brugernes gunst.Dansk Erhverv mener, at det skader den fri konkurrence, at Nets betalingsterminaler i butikkerne kun kan tage imod betalinger fra fysiske kort samt det mobile Dankort.