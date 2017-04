Tusindvis af it-chefer og it-organisationer melder klart ud: Her bruger vi it-budgettet

It-organisationerne bruger flere penge på andre ting end traditionel it-drift, men der er stor forskel på, hvilken it-organisation, der er tale om.

It-organisationerne bruger en stadig større del af deres it-budgetter på 'digitale initiativer' frem for på selve it-driften.Sådan lyder hovedkonklusionen i Gartners årlige undersøgelse, CIO Agenda, hvor 2.598 CIO'er fra 93 lande har deltaget i 2017-udgaven.De digitale initiativer er alt det, der handler om digitalisering og digital transformation og altså ikke den mere traditionelle it-drift, hvor eksempelvis servere og applikationer skal vedligeholdes, eller man har udgifter til printer-kontrakter og outsourcing-leverandører.Gartner skriver, at de organisationer fra både det offentlige og private, der klarer sig bedst, sætter en større del af budgettet af til digitale initiativer (33 procent), mens eksempelvis offentlige it-organisationer ligger på kun 21 procent."Når vi ser frem mod 2018 forventer top-organisationer at bruge 43 procent af deres it-budgetter på digitalisering sammenlignet med 28 procent hos offentlige CIO'er."Rick Howard, der er research vice president hos Gartner, udtaler i forbindelse med undersøgelsen, at de offentlige CIO'er bliver nødt til at gøre noget ved denne situation."Offentlige CIO'er har i 2017 en presserende forpligtigelse til at se på det bredere end deres egne organisationer og benchmarke sig selv op imod dem, der performer bedst, i både den offentlige sektor og i andre industrier."Mens de offentlige CIO i Gartner-undersøgelsen forventer, at deres it-budgetter i år vil være 1,4 procent større end sidste år, så er den generelle vækst i it-budgetterne på 2,2 procent.Kigger man isoleret på den gruppe af it-organisationer, som Gartner betegner som 'top-performing', stiger budgetterne dog med hele 4,6 procent.Kigger man udelukkende på de offentlige it-organisationer, så er det især populært at bruge penge på avancerede analyse-løsninger (det gør 79 procent), internet of things (68 procent) og it-sikkerhed (57 procent).Blandt de mest alvorlige barrierer på it-området nævnes mangel på kompetencer og medarbejdere, for små budgetter og kulturelle og strukturelle barrierer i organisationerne.