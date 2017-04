Store problemer hos danske netbanker netop nu: Brugerne kan hverken betale eller overføre penge

Opdateres løbende: Danske netbanker på stribe har i øjeblikket store problemer med betalinger og med at overføre penge. Flere banker mener, at problemet ligger hos Nets - men det mener Nets ikke.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Mange danskere bliver i disse timer mødt af en fejl-meddelelse, når de forsøger at tilgå deres netbank.Hos Danske Bank lyder driftsstatus i øjeblikket:"Der kan i øjeblikket være problemer med at godkende betalinger i mobil- og tabletbank - vi arbejder på en løsning."Nordea-kunderne har også problemer med netbanken:"Du kan i øjeblikket opleve problemer ved straksoverførsler og visning af BS oversigter. Vi beklager ulejligheden og arbejder på at løse problemet hurtigst muligt," skriver Nordea.Spar Nord Bank melder ligeledes om problemer, og her er det Nets, der får skylden:"Nets har problemer, som betyder, at visse former for betalinger ikke kan gennemføres i øjeblikket. Straksoverførsler oprettet i Netbank som er trukket på konti, men ikke indsat på modtagers konti, vil blive gennemført så snart Nets har løst problemet."Nykredit peger også på Nets som årsagen til de aktuelle netbank-problemer:"Status: Nets oplever i øjeblikket tekniske problemer og der kan derfor være midlertidige problemer med at foretage overførsler," lyder driftstatus hos Nykredit.Hos Nets, der står bag blandt andet Dankortet og NemID, er der da også registreret problemer med ustabil drift - men problemet ligger ikke hos Nets, lyder det samtidig:"Netværksproblemer uden for Nets påvirker i øjeblikket clearingen hvilket berøre muligheden for at lave konto-overførsler, bl.a. i netbank," skriver Nets."Nogle dele af kortsystemet er også påvirket. Dette kan give afvisninger under kortbetaling."Pressechef i Nets, Søren Winge, oplyser til Computerworld, at det tilsyneladende er selve netværksinfrastrukturen, altså et telenetværk, der er problemer med."Det berører jo en række netværksbaserede tjenester, herunder også vores," siger Søren Winge."Det gælder blandt andet vores clearing - det vil sige, at overførsler mellem konti lige i øjeblikket kan være berørt, i hvert fald i realtid.""Tjek saldo kan du heller ikke bruge på normal vis i øjeblikket," oplyser Søren Winge videre.