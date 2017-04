Danske netbanker og Nets ramt af massive it-problemer: Her er årsagen

Nordea er en af de banker, der har store problemer onsdag - Danske Bank og Nets er også blandt de berørte virksomheder.

En stribe danske netbanker samt Nets er onsdag ramt af store problemer med blandt andet betalinger og pengeoverførsler.

Det er et netværksproblem hos en stor dansk teleudbyder, der onsdag giver massive problemer hos både Nets og en stribe danske banker - heriblandt Danske Bank, Nykredit og Nordea.Bankernes netbank-løsninger har dagen igennem meldt om problemer med både betalinger og pengeoverførsler, ligesom også Nets har meldt ud, at en række af selskabets tjenester ikke fungerer.Computerworld erfarer nu, at problemerne hverken er opstået hos bankerne eller hos Nets, men derimod hos en dansk teleudbyder, hvor der er et problem med infrastrukturen.Computerworld er i gang med at få bekræftet, hvilken teleudbyder, der er tale om.Når svaret lader vente på sig, skyldes det formentlig, at fejlen er opstået et sted imellem flere leverandører.Pressechef i Nets, Søren Winge, fortæller, hvordan problemerne kommer til udtryk:"Vi er berørt af et netværksproblem hos en teleudbyder, som betyder, at vores tjenester desværre ikke fungerer normalt.""Det handler først og fremmest om clearingen og overførsler i netbankerne, og det kan også berøre brug af kort med saldo-kontrol.""Det ved vi desværre ikke på nuværende tidspunkt. Vi er selvfølgelig i dialog med vores udbyder og leverandør og gør alt, hvad vi kan for at sikre, at den normale drift bliver genetableret."DSB kan nu samtidig oplyse, at det i øjeblikket ikke er muligt at købe billetter via DSB's app, ved automater eller på DSB's hjemmeside.Det skyldes, at billetsystemet er nede - og samtidig er selve dsb.dk nu også sendt til tælling.Computerworld erfarer, at det aktuelle netværksproblem, der rammer Nets og netbankerne, også kan have indflydelse på andre tjenester og andre virksomheder.Om det er forklaringen på DSB's problemer, har DSB endnu ikke kunnet svare Computerworld på.Sikkert er det dog, at både Nets og en stribe danske banker dagen igennem har måtte måtte kunderne, at der er problemer:"Der kan i øjeblikket være problemer med at godkende betalinger i mobil- og tabletbank - vi arbejder på en løsning," lyder beskeden fra Danske Bank.Nordea-kunderne har også problemer med netbanken:"Du kan i øjeblikket opleve problemer ved straksoverførsler og visning af BS oversigter. Vi beklager ulejligheden og arbejder på at løse problemet hurtigst muligt," skriver Nordea.Nykredit har også problemer og peger på Nets som årsagen til de aktuelle netbank-problemer:"Status: Nets oplever i øjeblikket tekniske problemer og der kan derfor være midlertidige problemer med at foretage overførsler," lyder driftstatus onsdag hos Nykredit.Hos Nets, der står bag blandt andet Dankortet og NemID, er der da også registreret problemer med ustabil drift - men problemet ligger ikke hos Nets, har Nets samtidig meldt ud det meste af dagen:"Netværksproblemer uden for Nets påvirker i øjeblikket flere tjenester. Clearingen er berørt, hvilket begrænser muligheden for at foretage konto-overførsler via netbank.""Også datacentralerne er berørt af dette, så man kan derfor heller ikke benytte betalingskort, der kræver saldo-kontrol, på normal vis."Computerworld følger sagens udvikling.