Telia afliver alle opkøbsrygter: TDC er for dyr og en for risikabel investering

Telia-topchef Johan Dennelind afliver alle rygter om, at selskabet skulle være interesseret i at købe danske TDC.

Telia kommer ikke til at købe TDC. Sådan lyder den klare besked fra Telia-topchef Johan Dennelind, der blev spurgt om muligheden, da han tidligere onsdag fremlagde Telias kvartalsregnskab.Her pegede han på, at han mener, at TDC er for dyr og risikoen for høj."Prissætningen og risikoen ved TDC er ikke attraktivt, så vi fokuserer på andre muligheder," sagde han.Svenske TeliaSonera har ellers i flere omgange været fulgt af rygter om, at selskabet bejlede til TDC-ejerne om en overtagelse af det danske selskab.I Telias årsregnskab i januar skrev TeliaSonera dog også, at ‘risk and valuation' ved TDC ikke var attraktiv, men at selskabet ville fortsætte med at se på de ‘strategiske muligheder' i Danmark.Det kan du læse mere om her: Telia efter TDC-opkøbsrygter: Opkøb i Danmark er 'ikke attraktivt." Telia har i årevis været presset i Danmark, hvor mange teleselskaber slås om relativt få kunder i et prispresset marked. Her slås Telia især med de to andre store selskaber, TDC og Telenor.Det har fået Telia til at afsøge mulighederne for opkøb og lignende for at få volumen og muskler nok til for alvor at presse igen.Telenor og Telia er blandt de store mobil-spillere i Danmark, hvor de begge har været sat i forbindelse med et opkøb af TDC.Telia købte imidlertid i fjor norske Phonero, mens Telia så sent som i januar igen rygtedes som mulig køber.Telia og Telenor forsøgte for et par år siden at fusionere i Danmark, men fusionen blev bremset af EU, der mente, at fusionen ville skade konkurrencen i for stor udstrækning.Johan Dennelind siger, at Telia nu arbejder på ‘strukturelle løsninger' på at løse det, som han kalder for den ‘danske situation.'