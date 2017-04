Ateas indtjening i Danmark faldet med 15,3 procent - selv om omsætningen buldrer i vejret

Ateas indtjening er faldet med hele 15,3 procent, selvom omsætningen tordner i vejret. "Ikke tilfredsstillende," lyder det fra direktør Morten Felding.

Annonce:



Annonce:

Vi er selvfølgelig meget glade for den solide vækst i omsætning. Det betyder helt grundlæggende, at vores kunder har tillid til os og er glade for at handle med Atea, og dermed har vores strategi for de seneste år om at være det naturlige valg båret frugt," siger han.

Ateas forretning er vokset markant, viser selskabets kvartalsregnskab.Ateas omsætning for første kvartal er steget med 19 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor.Det meddeler Atea i en pressemeddelelse. I alt har Atea omsat for 1,66 milliarder kroner i kvartalet.Til gengæld er selskabets driftsresultat - EBITDA - faldet med 15,3 procent fra 57,5 millioner kroner til 48,7 millioner kroner.Administrerende direktør Morten Felding meddeler, at det ikke er tilfredsstillende, at bundlinien er faldet, når omsætningen er steget ‘så markant.'Årsagen er en ‘strategisk indsats,' der har skullet skabe vækst på softwareområdet."Derudover havde ikke forudset et så stort pres på priserne, som vi har oplevet i årets første måneder. Vi må erkende, at vi har været lidt for optimistiske på omkostningerne i forhold til den dækningsgrad, det har været muligt at opnå," lyder det fra Morten Felding.Ifølge Atea er der omsætningsfremgang på alle forretsningerområder:Serviceforretningen er steget med 7,7 procent, salget af hardware er steget med hele 17,7 procent og software er buldret frem med hele 41,5 procent.Atea landede også i 2016 et flot resultat. Over hele 2016 steg omsætningen med 6,2 procent i forhold til 2015.Dengang pegede Morten Felding over for Computerworld på, at selskabet havde brugt året på at genskabe tilliden over for medarbejdere, partnere og kunder efter en periode præget af en store bestikkelsessag.Her er Atea stadig sigtet for medvirken til bestikkelse.Samme budskab lyder nu fra Morten Felding:Du kan se hele Ateas kvartalsregnskab her: Atea Financial Reports. Læs mere på cw.dk om et øjeblik.