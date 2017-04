Kæmpe forventninger til 5G i Danmark: Her er planerne for auktionen over 5G-licenserne

Interessen for 5G er enorm, men før teleselskaberne kan begynde at opbygge deres 5G-netværk, skal de skaffe sig de nødvendige frekvens-licenser. Se planerne for den danske 5G-licens-auktion.

Selvom de danske teleselskaber i dag fortsat investerer massivt i at udvide 4G-nettet, er interesssen for det kommende 5G allerede markant i branchen.5G-specifikationer er så småt ved at falde på plads, producenterne arbejder på at udvikle de første 5G-smartphones, netværksteknologien testes, og mange steder tales der med begejstring om de store forretningsmuligheder, 5G-teknologien vil bringe på banen.Før noget af det kan lade sig gøre, skal teleoperatørerne dog i gang med at opbygge deres 5G-netværk.Det arbejde begynder med en auktion over 5G-licenserne, præcis som det i sin tid også var tilfældet med både 4G og 3G.Computerworld har derfor spurgt Energistyrelsen, der har ansvaret på teleområdet i Danmark, hvordan det ser ud med planerne for den kommende 5G-auktion.Center for Tele under Energistyrelsen oplyser til Computerworld, at det forventes, at auktionen skal holdes inden udgangen af 2018."Tidlig introduktion af 5G ventes at ske i frekvensbånd, der ikke på nuværende tidspunkt er i anvendelse til mobilt bredbånd," skriver Energistyrelsen i en skriftlig orientering til Computerworld.Og Energistyrelsen oplyser videre:"Det er forventningen på baggrund af internationale drøftelser, at 700 MHz- 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene vil være de frekvensbånd, hvor de nye 5G-tjenester introduceres, idet det på EU-Niveau og på globalt niveau i ITU er besluttet, at frekvenserne skal bruges til samme formål.""Af disse frekvenser har energi-, forsynings- og klimaministeren truffet beslutning om, at der skal holdes auktion over 700 MHz-frekvensbåndet, og Energistyrelsen forventer, at auktionen skal holdes inden udgangen af 2018.""Der er endnu ikke truffet beslutning om 3,5 GHz og 26 GHz."Energistyrelsen understreger samtidig, at nye frekvenstilladelser i Danmark som udgangspunkt er teknologineutrale tilladelser."Dermed er det op til selskaberne at vurdere, om frekvenserne skal benyttes til 5G, eller om andre tjenester er mere relevante at bruge frekvenserne til."Energistyrelsens fremlagde i december en frekvensstrategi, hvor man også kan læse mere om planerne med 700 MHz-frekvensbåndet. Se strategien her