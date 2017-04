Se billedet: Her ramte entreprenør et fiberkabel fra TDC - skabte store it-problemerne hos bankerne og Nets

Der var store it-problemer hos en lang række danske banker og Nets det meste af onsdagen. Det var et ødelagt fiberkabel hos TDC, da satte det hele i gang. Se billedet her.

Annonce:



Annonce:

Danske Bank, Nykredit, Spar Nord Bank og Nordea var blot nogle af de danske banker, der store dele af onsdagen kæmpede med it-problemer.Flere af bankerne pegede i løbet af dagen på, at problemerne lå hos Nets, men Nets kunne oplyse, at it-bøvlet udsprang af et netværksproblem hos en stor dansk teleudbyder.Det var TDC, der var tale om, bekræfter TDC nu over for Computerworld."Vi havde onsdag et brud på et fiberkabel, hvor en entreprenør havde ramt et af vores kabler i forbindelse med et byggeri på Frederiksberg. Kablet blev repareret i nat," oplyser kommunikationsrådgiver i TDC, Povl Damstedt Rasmussen til Computerworld."Lige nu undersøger vi de nærmere detaljer omkring bruddet. Vi kan derfor ikke sige mere på nuværende tidspunkt."TDC kan dog godt fremvise et billedet af selve 'gerningsstedet' på Frederiksberg, hvor man kan se, hvordan arbejdet med spunsvæggene har forårsaget kabelbruddet.Da kabelbruddet hos TDC var en realitet, begyndte problemerne at tikke ind hos både Nets og de fleste af de danske banker.Bankernes netbank-løsninger var dagen igennem nødt til at melde om problemer med både betalinger og pengeoverførsler, ligesom også Nets meldte ud, at en række af selskabets tjenester ikke fungerede.Blandt andet var der problemer med at benytte balingskort, hvor der er såkaldt saldo-tjek i forbindelse med betalingen.