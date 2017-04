Disse brancher har flest brud på it-sikkerheden

(Foto: Dan Jensen)

Tre sektorer er især plaget af brud på it-sikkerheden. Ransomware stormer frem, viser ny it-sikkerhedsrapport.

Annonce:



Annonce:

Aarhus Kommune ramt af bølge af ransomware-angreb: Er blevet inficeret 10 gange på under to år

Arbejder du i finans-sektoren, i sundheds-sektoren eller i det offentlige, bør du være ekstra opmærksom på it-sikkerheden.Det viser en ny rapport fra Verizon - Data Breach Investigation Report - hvori selskabet for 10. gang har analyseret mere end 40.000 sikkerhedshændelser i 84 lande.Ifølge rapporten vokser omfanget af ransomware-angreb fortsat meget voldsomt.Ransomware ligger i dag på femtepladsen over mest udbredte malware-typer, og det er udtryk for en meget stor stigning i forhold til for blot tre år siden, hvor ransomware lå på 22.-pladsen.Også phishing er i vækst. Ifølge Verizon-rapporten anvendes phishing-angreb næsten udelukkende til forsøg på at installere malware i de angrebne systemer.Næsten halvdelen af alle cyberangreb involverer i dag phishing i en eller anden form, viser tallene."Cyber-angreb, der gør brug af den menneskelige faktor, er fortsat et stort problem. De cyber-kriminelle koncentrerer sig om fire centrale områder for menneskelig adfærd for at lokke oplysninger ud af enkeltpersoner: Engagement, distraktion, nysgerrighed og usikkerhed. Og som vores rapport viser, virker det - endda med en betydelig vækst, når det gælder både phishing og pretexting i år," lyder det fra Verizon.