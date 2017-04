EG-direktør lægger flot fra land: Leverer vækst i første kvartal

"Vi skal fortsætte med at vokse - men måske mere på den organiske side," forklarede Mikkel Bardram til Computerworld i december sidste år.Den relativt nyudnævnte Mikkel Bardram skal udfylde nogle store sko på posten som direktør for EG. Han forgænger Leif Vestergaard, der sad på posten i 12 år flyttede virksomheden væsentligt og leverede forunderlig vækst blandt andet accelereret af store opkøb.Det foregik blandt andet i 2015 og 2016, hvor Leif Vestergaard leverede rekordresultater og stod for flere store opkøb deriblandt opkøbet af Silkeborg Data.Efter 12 år blev Leif Vestergaard dog sat fra bestillingen, eftersom bestyrelsen gerne ville have nogle friske øjne til at se på selskabet.Målsætningerne for EGs nye mand er da også klare. Der skal leveres mere vækst. Både organisk og i form af opkøb. Mikkel Bardram skal dermed ikke blot fylde Leif Vestergaards store sko ud. Han skal også løbe i dem.Opdateres...