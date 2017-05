Dansk kommune oversvømmes af ransomware - men har fundet en simpel løsning på problemet

Danske kommuner er mål for hyppige ransomware, der vil kryptere filer i de offentlige systemer. Flere steder sker det næsten dagligt.

Annonce:



Annonce:

"Jeg har ikke de præcise tal på det, men jeg vil tro, det nærmest er dagligt."Henrik Brix er it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune, og han fortæller om en hverdag, hvor kommunen er under mere eller mindre konstant angreb fra hackere, der forsøger at inficere offentlige systemer med Ransomware."Vores spamfilter frasorterer mellem 75 og 95 procent af alle de mails, vi får, og en god portion af dem er angreb," siger Henrik Brix, der også er formand for de kommunale it-chefer, og tilføjer, at det forholdsmæssigt er sjældent, at hackerne har held med at få ransomware indenfor:"Det er sket fire eller fem gange i løbet af det seneste år, at vores medarbejdere er kommet til at klikke på et link med ransomware."Computerworld kunne for nylig fortælle, at Aarhus Kommune hyppigt er blevet inficeret med ransomware i de senere år, og tusindvis af brugere er blevet låst ude af offentlige systemer på blandt andet skoler, behandlingstilbud og bosteder.Aarhus Kommune har afvist at udtale sig om, hvordan man konkret håndterer ransomware-angreb, men ifølge Henrik Brix har kommunerne rustet sig tilstrækkeligt til den konstante trussel.Ifølge ham har man i Favrskov aldrig oplevet, at hackere har fået fat i vigtige filer, der ikke kunne skaffes igen."Det er dødirriterende, og det er gevaldigt spild af tid. Men vi har backup af alle data, så udover irritationen har det ikke de helt store konsekvenser for os," siger han til Computerworld og tilføjer, at problemet håndteres ved at tage den ramte computer ud af drift, slette de ramte filer og gendanne fra backup."Som regel er medarbejderen i gang igen efter en time, og det værste, der kan ske, er, at vedkommende mister noget af den dags arbejde."