Apple kan være på vej med MobilePay-konkurrent

Apple kan være på trapperne med en ny tjeneste, der gør det muligt for iPhone-brugere at sende penge til hinanden.

Danske Banks Mobilepay-app kan snart blive udfordret af selveste Apple.For ifølge det amerikanske teknologi-medie Recode undersøger Apple i øjeblikket muligheden for at lancere en ny tjeneste, der gør det muligt for iPhone-brugere at sende penge til hinanden.Altså præcis den opskrift, der har sikret MobilePay stor succes på det danske marked.Ifølge Recode forhandler Apple i øjeblikket med flere spillere i den finansielle sektor om at introducere tjenesten.Apple har den fordel, at virksomheden allerede er i besiddelse af mange kunders betalingsoplysninger, og derfor kan det være relativt simpelt at bygge en pengeoverførsels-tjeneste oven på virksomhedens eksisterende tilbud.Ifølge Recodes kilder er der stadigvæk usikkerhed om lanceringsdatoen, men en af mediets kilder anslår, at Apple allerede kan løfte sløret for tjeneste i løbet af i år.Det er ikke første gang, at der går rygter om at Apple kan være på vej med en MobilePay-lignende service.Allerede i 2015 skrev den amerikanske avis Wall Street Journal , at Apple var i forhandlinger med flere amerikanske banker om at introducer en funktion, der gør det muligt at sende penge via Apples besked-app, iMessage.Apple har allerede betalingstjenesten Apple Pay, der dog udelukkende kan bruges til betalinger i fysiske butikker og webshops.Gennem den seneste tid har Apple udbredt tjenesten til flere europæiske lande, og i dag er tjenesten i Europa tilgængelig i Spanien, Frankrig, Schweitz, UK og Irland, og der går desuden rygter om, at Apple Pay også snart vil blive lanceret i Tyskland og Italien.Det er dog endnu uvist, hvilke planer Apple har for en lancering af Apple Pay i Danmark og de andre nordiske lande.I går lancerede Nets det mobile Dankort, der ligesom Apple Pay gør det muligt at bruge sin smartphone til at betale i butikker.Herunder kan du se, hvordan det gik, da Computerworld prøvekørte appen.