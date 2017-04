Gamer-computere er ved at blive voksne: Acer lancerer imponerende tynd gamerbærbar

Acer har lanceret en række bærbare gamer-computere til de ultra-hardware, de seriøse og dem, der bare spiller en gang i mellem. Og så er der Triton 700

Tastaturet er mekanisk, hvilket mange gamere foretrækker. Foto: Morten Sahl Madsen

Acer har annonceret Predator Tritan 700, den første maskine i en ny serie af gamercomputere, som er ekstraordinært tynde taget den interne hardware i betragtning.Computeren er kun 1,8 centimeter tyk, og med et relativt stilrent og enkelt design henvender den sig til det mere voksne, men stadigt krævende publikum.Den nye triton 700 er en direkte konkurrent til eksempelvis Razer Blade-computerne fra Razer, der også byder på et afdæmpet design, men heftig hardware.Den nye Triton 700 kommer med en 15,6 tommer IPS FullHD-skærm (1.920 x 1.080 pixels), Intel i5 eller i7 (7.gen) og op til 16 GB ram med plads til op til 32 GB samt et af flere forskellige Nvidia GTX-grafikkort fra firmaets nyeste 10XX-serie og PCIe-SSD.Ved et event i New York afprøvede Computerworld en model med et GTX 1080-kort.Ved eventet annoncerede Acer også en ny version af sin Nitro 5-computer, der ligeledes har et mere afdæmpet udseende end mange andre gamer-computere, men som stadig byder på et Nvidia GTX 1050 eller 1050ti-kort.På den vilde Triton 700 har Acer valgt at bytte rundt på tastatur og trackpad, så tastaturet sidder længst nede på computeren. Trackpadden sidder i stedet på et stykke gennemsigtigt glas, der giver udsyn til computerens grafikkort.Det kommer til at kræve en del tilvænning, men har du tænkt dig at game på computeren, har du nok alligevel i sinde at tilslutte en ekstra mus.Ved samme event lancerede Acer også en række andre nye Predator-produkter i sin gamer-serie.Blandt andet løftede Acer sløret for to nye 27 tommer gamer-skærme med enten QHD-opløsning (2.560 x 1.440 pixels) ved 165Hz eller 4K-opløsning (3.840 x 2.160 pixels) ved 144Hz. 4K-versionen har en responstid på 4 millisekunder, hvilket er den første af sin slags.Acer lancerede også en anden ny Predator-computer, Predator Helios, der er en mindre og mere prisvenlig gamer-computer fra Acer med et Nvidia GTX 1060/1060-kort i sig.Alle Acers nye produkter forventes at udkomme i løbet af sommermånederne før skolestart.Der er endnu ikke kommet priser på hverken skærme eller Predator-computere.