Gider du ikke vente på Microsofts Surface Pro 5? Acer klar med Surface-klon med indbygget vandkøling

Ja du læste rigtigt: Vandkøling i en Windows 10 tablet.

Annonce:



Annonce:

Foto: Acer

Der går nok stadig en rum tid, før vi kommer til at se en Surface Pro 5 fra Microsoft, men indtil da kan vi lade os friste af Acers nye Switch 5.Acer annoncerede en ny familie af nye Windows 10-tablets kaldet Switch, som alle skamfyldt låner af Microsoft Surfaces design med en integreret kickstand og et tastatur-cover til at omdanne tablet til computer.Den dyreste i Switch-familien, Switch 5, som absolut er den mest interessante fra familien (Switch 3 byder på en Pentium- eller Celeron-processor og 4GB RAM), har en indbygget i5 eller i7-processor, som er vandkølet via, hvad Acer kalder et "Liquid Loop-system."Det betyder, at computeren ikke har en blæser til at køle processoren ned, hvilket både gør computeren tyndere og støjfri, men ifølge Acer burde det også give computeren længere levetid, da støv får svære ved at sætte sig i computeren.Systemet bliver allerede i dag benyttet i Acers Switch Alpha-tablet.Det er endnu uvist, hvilken type i5 eller i7-processor, som sidder i computeren, men de er fra Intels syvendegeneration (Kaby Lake).Switch 5 har desuden en 12 tommer skærm med en opløsning på 2.160 x 1.440 pixels og en PCIe SSD på 256/512 GB.Kickstanden på bagsiden fungerer som på en Microsoft Surface Pro 4, men retter sig desuden selv til, når du retter på Switch 5'en.Derudover får du en integereret fingerskanner i power-knappen og op imod 10 timers batterilevetid, hvis man skal tro på Acer.Ved samme event i New York lancerede Acer også en række nye produkter i sin Swift-serie, der er computere til mellemsegmentet i børstet aluminium. Særligt den nye Swift 3 er interessant med Intels syvendegeneration Core i-processorer samt muligheden for integereret grafik fra Intel.Og så fås den i pink.Der er endnu ingen danske priser for de nye Swift og Switch-produkter fra Acer, men Switch 5 står til en pris på 1.099 Euro - direkte omregnet til 8.200 kroner.