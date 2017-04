Morgen-briefing: Googles omsætning tordner i vejret / Microsofts overskud steget med 28 procent / Arla har kig på onlinehandel af mejeriprodukter

Googles omsætning tordner i vejret. Microsofts overskud steget med 28 procent. Arla har kig på onlinehandel af mejeriprodukter. Amazons omsætning buldrer i vejret. Siteimprove køber konsulenthuset Marketing Lion. Interview i dag på Computerworld.

Godmorgen fra Computerworld og velkommen til oversigten over de korte it-nyheder fredag morgen.Pengekassen bimler og bamler løs hos Googles moderselskab, Alphabet. Omsætningen i selskabets første kvartal er steget med hele 22 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor til nu 169,2 milliarder kroner.Det har udmøntet sig i en indtjening på 37,1 milliarder kroner. Google-ejerne har altså tjent 17,2 millioner kroner i timen døgnet rundt efter skat, løn og omkostninger er betalt, og det er jo også en klat penge.Store amerikanske selskaber som Coca-Cola og Wal-Mart har iøvrigt boykottet Google som annonce-platform, men det har altså ikke påvirket Googles omsætning i nogen mærkbar, negativ retning, kan man se.Også hos Microsoft er der gang i kasseapparatet;: Microsofts overskud er steget med ikke mindre end 28 procent, viser selskabets kvartalsregnskab, men væksten i omsætningen på otte procent ligger under det forventede.Microsoft har i årets første tre måneder tjent 4,8 milliarder dollar - 32,8 milliarder kroner - mens omsætningen er landede på 22,1 milliarder dollar - 151 milliarder kroner.Selskabet har især gang i den cloud-baserede forretning, som er kernen i den omstilling, som Microsoft har været i gang med i nogle år.Microsofts aktiekurs tog dog et lille dyk efter offentliggørelsen af regnskabet, da markedet havde forventet mere prangende tal.Mejerikoncernen Arla mener, at forbrugerne snart er klar til at købe mejeriprodukter direkte på nettet.Direktør Peter Giørtz-Carlsen siger til Finans , at han forventer, at 15 procent af salget vil være over internettet i 2025.I dag er Arlas salg i Kina i forvejen langt fremme online. Her hentes mere end halvdelen af omsætningen via onlinehandel.Også Amazons omsætning stiger voldsomt - faktisk så meget, at markedet har hyldet selskabet ved at sende dets aktiekurs op på det højeste niveau nogensinde.Omsætningen er i kvartalet steget med 23 procent til 35,7 milliarder dollar. Amazon har i de senere år satset voldsomt på vækst inden for ikke mindst cloud-services via AWS, og den slags vækst-ambitioner har det med at ramme indtjeningen, da det koster mange penge at vokse.Det er imidlertid lykkes for Amazon at slå markedets forventninger til også indtjening. AWS er Amazons uden sammenligning største indtjeningskilde.Siteimprove køber det lille københavnske konsulenthus Marketing Lion med syv ansatte.Ifølge en pressemeddelse har stifterne af Marketing Lion, Kamran Jamshidi og Kristian Humle, arbejdet som selvstændige konsulenter for Siteimprove siden november 2016.Det gjorde de så godt, at cloud-selskabet nu har købt Marketing Lion, hvor de to stiftere får titel af ‘Directors of product development.'Danske EG præsenterede torsdag kvartalsregnskab, hvilket du kan læse mere om her: EG-direktør lægger flot fra land: Leverer vækst i første kvartal. Senere i dag kan du læse et interview med direktør Morten Bardram på Computerworld.dk om udfordringer, kurs og mål for det store danske selskab.Du vil også kunne læse et stort interview med Natasha Friis Saxberg, direktør for Future Growth Lab under Atea om hvordan vi omsætter teknologi til nye og visionære løsninger.Så stay tuned.