Ny EG-direktør drosler ned for selskabets vilde opkøbstogter: Her er EG's nye kurs

De seneste år har EG været på storopkøb og i løbet af de seneste år har selskabet blandt andet købt Silkeborg Data. Men det er ikke flere opkøb, der skal drive EG's resultater.Det understreger koncerndirektør Mikkel Bradram, der nu har siddet i chefstolen i et halvt års tid efter han i november overtog posten fra Leif Vestergaard.Vi skal fokusere på det, vi allerede har og ikke på at komme ud på nye markeder og vinde nye kunder," siger han.Dermed cementerer direktøren midlet til at nå målet om forsat vækst hos EG. Det er en del af den plan, han udstak allerede, da han overtog posten fra Leif Vestergaard i slutningen af sidste år."Jeg kom ind sidste år i november og som en del af de ting, vi satte i gang på det tidspunkt, var at få rettet fokus mod vores eksisterende kunder. Så vi har i januar lavet organisationen om, så vi har en organisation, der fokuserer på de kunder, vi har," siger Mikkel Bradram.I selskabets årsrapport fra 2016 beskrives det, hvordan man har store forventninger til, at EG oplever vokseværk i 2017.For at indfri de forventninger vil Mikkel Bradram store slagnummer altså være at flytte fokus hen imod på de eksisterende kunder."EG har en kæmpe kundebase. Vi har inden for vores serviceforretning 5.000 kunder, som vi fakturerede til sidste år. Vi har gennem mange år leveret applikationer inden for ERP og hjulpet dem med det, men vi har ikke været inde og tage diskussionen om, hvad der er deres næste rejse og spurgt, hvordan de får lavet en digital transformation, og hvordan vi kan hjælpe dem med det," siger koncerndirektøren.Torsdag kom EG så med regnskab for årets første kvartal, og her kunne Mikkel Bradram så præsentere fremgang på både toplinjen og bundlinie.Omsætningen i årets første kvartal landede på 516 millioner kroner i forhold til 483 millioner kroner sidste år, og bundlinjen viste også fremgang og løftede sig fra 40 millioner kroner i første kvartal 2016 til 60 millioner kroner i første kvartal 2017."Det er positivt at se her i første kvartal, at vi nu taler om organisk vækst. Vi har ikke effekten fra nogle opkøb her i første kvartal," understreger en tilfreds Mikkel Bradram.Med det nye fokus tror man hos EG på, at man indenfor serviceforretningen har mulighed for at assistere kunderne hele vejen rundt.Derfor ser man fra direktionens side hele ikke nogen grund til at fokusere på flere opkøb inden for den del af forretningen."Sådan er det med en virksomhed, der har foretaget så mange opkøb. På et tidspunkt skal man bruge ledelsens fokus på at få noget ud af alt det, man har købt. Det skal være vores fokus, men det skal ikke være sådan, at det stopper os fra at gennemføre et opkøb på et andet område, hvor det passer ind," siger Mikkel Bradram.På andre af EG's forretningsområder kan der altså blive anledning til at foretage flere opkøb såfremt den rigtige mulighed byder sig. Og det gjorde den allerede her i årets første kvartal."Indenfor vores softwareforretning er der mulighed for at opkøbe yderligere. Her i første kvartal har vi opkøbt Notaplan, der udvikler software til automobilværksteder. Vi er villige til at gå ud og investere, når der er en mulighed i markedet," understreger Mikkel Bradram.Som direktør for selskabet har Mikkel Bradram fået til opgave at flytte EG yderligere fremad.Under den foregående direktør Leif Vestergaard leverede selskabet rekordregnskaber og foretog store opkøb af blandt andet Silkeborg Data.Nu skal væksten altså komme fra andet end opkøb af andre virksomheder, og for Mikkel Bradram skal det ske i et kontrolleret tempo."Jeg tror godt, at vi kan løfte omsætningen. Vi fokuserer meget på, at der er kvalitet i det omsætningsløft. Det er ikke vækst for enhver pris," siger han.