Aarhusianske Systematic mangler op mod 70 mand efter stor indgang af ordrer

Aarhusianske Systematic har landet en helt stribe ordrer på opgaver til sundhedssektoren. Men selskabet mangler folk.

Annonce:



Annonce:

Aarhusianske Systematic mangler i masser af folk, efter selskabet har landet en hel stribe nye ordrer på opgaver til sundhedssektoren både herhjemme og til udlandet.Salgsdirektør Henrik Jespersen siger til ITWatch , at Systematic for tiden står med 60 til 70 ledige stillinger, hvoraf selskabets såkaldte Sundhedsafdeling mangler de 25."De seneste to år er vi gået fra 70 medarbejdere til godt 200 i sundhedsafdelingen alene. Det har været en rigtig spændende vækst, og lige nu er vores største udfordring at finde nok medarbejdere," siger han til ITWatch.Systematic vandt for nogle uger siden ordren på at levere et nyt omsorgssystem til 13 storkøbenhavnske kommuner samt elektronisk borgerjournal til otte kommuner under den såkaldte Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.Her slog selskabet KMD og EG i opløbsfasen, og det er blandt andet til denne opgave, at Systematic mangler folk.Problemet er dog generelt og langvarigt. For et år siden lød det således fra Poul Damm fra Systematic, at selskabet kunne ansætte 100 mand her og nu, og gerne så, at de kunne begynde 'på mandag.'Systematic har for tiden god vind i sejlene. Medarbejderantallet er steget støt i de kommende år, og selskabet har i dag godt 750 medarbejdere.Blandt andet landede selskabet fornylig en kæmpeordre på et nyt militærsystem til den amerikanske hær.Dengang fortalte direktør og stifter Michael Holm til Computerworld, at ordren kan løbe op i halvanden milliarder kroner over en fem-årig periode.