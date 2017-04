Installerede malware på biblioteks-computere: 20-årig skal i fængsel for milliontyveri

En aarhusiansk mand skal i fængsel for identitetstyveri og bedrageri for et millionbeløb. Han fik adgang til data ved at installere keylogger-software på offentlige bibliotekers computere.

Annonce:



Annonce:

En 20-årig mand er i Aarhus blevet dømt til 30 måneders fængsel for omfattende identitetstyveri og bedrageri.Mandens forbrydelse består i at have installeret såkaldt keylogger-software på computere på aarhusianske biblioteker, og herefter at misbruge de data, som softwaren har registreret.Keyloggere registrerer alle input i et tastatur, og på den måde har den dømte fået adgang blandt andet brugernavn og kodeord til NemID, som han har brugt til at begå identitetstyveri og svindel mod otte personer.Den 20-årige har misbrugt identiteten på et af sine ofre til at optage lån for knap 120.000 kroner, ligesom han har overført penge fra andre ofres netbank.Tilsammen har han svindlet for 1,8 millioner kroner."Det begynder med identitetstyveri, hvorefter han tømmer deres bankkonti, optager lån og i det hele taget har fri adgang til at benyttes deres NemID, uden at de aner noget om det - før det er for sent.Det er voldsomt groft, og det er også grunden til, at han får to et halvt års fængsel til direkte afsoning," siger anklager Rosa Pape til Aarhus Stiftstidende Manden har tilsyneladende samarbejdet med flere andre gerningsmænd, som politiet ikke har haft held med at identificere.