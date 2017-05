Google og Facebook snydt for en halv milliard i phishing-angreb

Google og Facebook er begge blevet franarret en formue i et spektakulært phishing-angreb. En litauisk mand har snydt teknologi-giganterne til at sende ham mere end 600 millioner kroner.

Ikke engang de største teknologivirksomheder i verden er immune overfor phishing-angreb.Det er således lykkes en hacker at franarre de to it-giganter Google og Facebook mere end en halv milliard kroner ved at udgive sig for at være en taiwanesisk underleverandør, der har begge virksomheder som kunder.Den litauiske mand Evaldas Rimasauskas er anholdt i Litauen og anklaget for i 2013 at have indledt det to år lange svindelnummer mod de amerikanske tech-mastodonter.Rimasauskas har angiveligt forfalsket email-adresser, regninger og stempler for at få Google og Facebooks ansatte til at tro, at han arbejdede for taiwanesiske Quanta Computer, der udover de to virksomheder også er leverandør for Apple og Amazon.Det virkede.Over de næste to år udbetalte medarbejdere fra Google og Facebook mere end 680 millioner kroner til Rimasauskas for ydelser, de troede, Quanta Computer havde leveret.Google og Facebook er gået stille med dørene om angrebet på trods af, at begge virksomheder er børsnoterede og derfor ifølge amerikansk lov skal informere sine investorer, når de oplever såkaldt "betydningsfulde begivenheder".Ifølge en aktindsigt, som Fortune har fået, har ingen af virksomhederne informeret investorerne på noget tidspunkt, men det betyder ifølge eksperter ikke nødvendigvis, at virksomhederne er på kant med loven.Der argumenteres nemlig for, at Google og Facebook har så store økonomier, at et tab på 680 millioner kroner ikke kan betragtes som "betydningsfuldt".Dog erkender begge virksomheder nu hændelsen og beroliger investorerne med, at de fleste af pengene er skaffet tilbage igen, efter anholdelsen af Evaldas Rimasauskas.Rimasauskas befinder sig lige nu i de litaunske myndigheders varetægt, hvor han forsøger at undgå at blive udleveret til USA.