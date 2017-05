Microsofts hardware-salg har det svært: Er det snart helt slut for Windows Phone efter endnu et kæmpedrop?

Salget af Microsofts hardware står i stampe - især styrtdykker salget af Windows Phone, som ingen regner med længere.

Microsoft har egentlig ingen grund til ikke at juble: Selskabets kvartalsregnskab viser, at selskabets overskud samlet set er steget med hele 28 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor.I årets første tre måneder - der er andet kvartal i Microsofts regnskabsår - har Microsoft således landet et overskud på 4,8 milliarder dollar - 32,8 milliarder kroner.Der er dog malurt i bægeret. For Microsofts hardware-salg ligger en del under det forventede niveau, og det er noget, som selskabet skal gøre noget ved.Værst ser det ud for det skrantende salg af Windows Phone, der engang var udset til at blive en væsentlig søjle i Microsofts produkt-portefølje, men som aldrig har været i nærheden af et gennembrud.Salget af Windows Phone er faldet med næsten fem milliarder kroner i kvartalet i forhold til det samme kvartal sidste år.Niveauet er nu ‘ubetydeligt,' som Microsofts CFO, Amy Hood, sagde i forbindelse med præsentationen af regnskabet.Faktisk er salget nu så lavt, at det ikke kan blive ved med at falde, før Microsoft en gang for alle drejer nøglen om på smartphone-forretningen.Dermed kan det snart være slut med Microsofts smartphone-eventyr, der bygger på opkøbet af det dengang ligeledes alvorligt skrantende Nokia.Heller ikke salget af Windows Surface Pro-computeren går for godt, viser kvartalsregnskabet.Her kan vi se, at salget af Surface er faldet med 26 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor.I alt solgte Microsoft Surface-computere for 831 millioner dollar (5,7 milliarder kroner), og selv om det i sig selv er et stort beløb, er det det laveste niveau i fem kvartaler.Som årsag peger Microsoft på det, som selskabet kalder for ‘product end-of-lifecycle dynamics' - altså at forbrugerne afventer lanceringen nye modeller.Microsoft har således ikke lanceret en ny Surface Pro siden slutningen af 2015, da Surface Pro 4 og Surface Book så dagens lys, og det ventes, at selskabet er på trapperne med en ny model i årets løb.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbrev er den klare melding da også fra Microsoft, at salget af Surface Pro ligger under det forventede niveau.Til gengæld er salget af Windows 10 Pro-styresystemet vokset med 10 procent i takt med, at salget af pc'er med Windows 10 Pro præinstalleret er begyndt at tage fart.Interessant er det, at Microsoft-topchef Satya Nadella specifikt nævner, at hardware fortsat skal spille en rolle for Microsoft."Surface Pro, Book, Hub, Studio og HoloLens skaber alle nye markeder for Windows-økosystemet," siger han.Mens hardware-salget således ikke går for godt, er der anderledes knald på Microsoft cloud-forretning, hvor omsætningen er steget med otte procent til 22,1 milliarder dollar og indtjeningen er steget hele 22 procent til 4,8 milliarder dollar (knap 33 milliarder kroner) i kvartalet.Også Office-divisionen har god vind i sejlene med en vækst i omsætningen på 15 procent.