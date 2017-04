Morgen-briefing: Dansk virksomheder slås om at ligge øverst på Googles liste / Fremgang hos Techpeople / Zalando overvejer at åbne fysiske butikker

Danske virksomheder slås om at ligge øverst på Googles liste. Fremgang hos Techpeople. Lille dansk robot klar til at blive sendt på markedet. Zalando overvejer at åbne fysiske butikker. Tyrkiet blokerer for Wikipedia. Læs på Computerworld senere i dag.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her har du oversigten over de korte it-nyheder mandag morgen.Danske virksomheder bruger flere og flere penge i kampen om at ligge øverst i resultaterne, når danskerne søger på Google. Børsen skriver, at danske virksomheder ifølge Danske Medier har øget investeringerne i søgeordsannoncering med mere end 70 procent siden 2011. De købte søgeordsannoncer for 2,7 milliarder kroner i 2015.Der er fremgang at spore i konsulenthuset Techpeople, hvor omsætningen er steget med 49 procent til 51,7 millioner kroner.Samtidig har selskabet i løbet af blot et år fordoblet medarbejderstaben fra 30 mand til nu 60 mand, beretter selsakbet i en meddelelse TechPeople kan med vinden i ryggen bruge betydeligt flere dygtige medarbejdere."Det er ikke altid nemt. Som resten af branchen mærker vi, at der er mangel på erfarne ingeniører. Vi har været virkelig udfordret på ressourcesiden, især fordi vi har en ambition om kun at tilbyde de dygtigste konsulenter, " lyder det fra direktør Kim Fahrenholtz.Han siger, at TechPeople i stigende grad nu vender sig mod udlandet for at tiltrække mandskab."Det er lykkedes, men det har været krævende i forhold til alt fra opholdstilladelse til skatte- og boligforhold samt ekstra opmærksomhed til de som er fremmede i vores land," siger han.Selskabet er netop blevet købt af Data Respons.Med en investering på 6,7 millioner kroner fra Vækstfonden i lommen, får folkene bag den lille robot Kubo mulighed for at sende robotten på markedet."Den her investering sender helt klart Kubo på markedet," siger Tommy Otzen, der er manden bag robotten, til Børsen. Kubo er en såkaldt læringsrobot, der via et puslespilslignende system kan lære børen at kode, stave og regne. En skole i Odense anvender Kubo, og Tommy Otzen forventer, at robotten vil blive solgt til op mod 500 skoler i 2 løbet af 2017.E-handelskæmpen Zalando overvejer at åbne fysiske butikker i en række europæiske storbyer, skriver Reuters.Det tyske selskab har efterhånden fået oparbejdet en solid kundebase på nettet, hvor det er blandt de største, og den position vil det nu forsøge at udnytte til at trække folk ind i fysiske butikker.Computerworld skrev for nogle måneder siden om, at en stribe af verdens store webbutikker er begyndt at åbne fysiske butikker.Tyrkiet blokerede i weekenden for al adgang til Wikipedia fra landet, skriver CBS.Beslutningen blev truffet af en domstol, der peger på hensyn til national sikkerhed og offentlig ro og orden som årsag til blokeringen.Tyrkiet har tidligere krævet, at Wikipedia fjernede forskelligt indhold, der er kritisk overfor landets styre. Det har Wikipedia blankt afvist."Adgang til information er en fundamental menneskerettighed. Jeg vil altid støtte det tyrkiske folk og slås for denne rettighed," lyder reaktionen fra Wikipedia-stifter Jimmy Wales på Twitter.Det er arbejdernes internationale kampdag i dag, og Computerworld er ved tasterne hele dagen.Du kan senere i dag læse om en dansk virksomheds frustrationer over det komplekse og dyre arbejde frem med EU-persondataforordningen, ligesom vi tager et grundigere dyk ned i Microsofts kvartalsregnskab og de signaler, som vi ser i det.Læs også om noget så sjældent som en dansk hardware-succes, der nu har kig på udlandet efter lang tids fremgang på det danske marked.Der venter dig således spændende læsning på cw.dk. Så stay tuned.