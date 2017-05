Se alle medlemmerne: Her er Lars Løkkes helt nye disruptionråd

Lars Løkke Rasmussen (V) med LO's formand Lizette Risgaard. Foto: Lars Jacobsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har netop nedsat sit disruptionråd, der består af en stribe tunge navne fra den danske it-branche.

- André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany,

- Marianne Steensen, adm. direktør Microsoft Danmark,

- Astrid Simonsen Joos, adm. direktør, Philips Lightning Nordics,

- Esben Østergaard, CTO, Universal Robots,

- Søren Skou, topchef, Mærsk,

- Jais Valeur, topchef, Danish Crown,

- Gregers Wedell-Wedellsborg, koncerndirektør, Coop,

- Niels B. Christiansen, adm. direktør i Danfoss,

- Thomas F. Borgen, adm. direktør, Danske Bank,

- Jørgen Vig Knudstorp, bestyrelsesformand Lego,

- Vibeke Svendsen, adm. direktør, Envotherm,

- Carsten Stendevad, tidligere ATP-topchef,

- Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, iværksætter,

- Birgit Aaby, iværksætter,

- Tommy Ahlers, iværksætter,

- Christiane Vejlø, digital trend- og fremtidsanalytiker

- Pernille Ehrenbjerg, topchef, TDC,

- Kigge Hvid, direktør, Index,

- Lizette Risgaard, formand LO,

- Per Christensen, formand 3F,

- Kim Simonsen, formand HK,

- Claus Jensen, formand Dansk Metal,

- Bente Sorgenfrey, formand, FTF,

- Jacob Holbraad, adm. direktør, DA,

- Karsten Dybvad, adm. direktør, DI,

- Jens Klarskov, adm. direktør, Dansk Erhverv,

- Philipp Schröder, professor, Aarhus Universitet,

- Jan Damsgaard, professor, CBS,

Den danske statsminister (V) Lars Løkke Rasmusen har nu sat navne på medlemmerne af sit såkaldte disruption-råd.Statsministeren varslede allerede sidste år, at han ville nedsætte rådet, der skal forsøge at finde løsninger på de problemer, som den teknologiske udvikling skaber for det danske arbejdsmarked.Rådet er ifølge Statsministeriet : "bredt sammensat af arbejdsmarkedet partere, erhvervsledere, iværksættere, akademiske kapaciteter og repræsentanter fra det øvrige samfundsliv"- Stina Vrang Elias, adm. direktør for tænketanken DEA,- Hella Joof, skuespiller,-Jan Grimstrup, tillidsmand,- Kasper Sand Kjær, formand for DUF,Udover statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager også syv ministre i rådet.