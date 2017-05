Dansk fiberselskab har nu over 100.000 kunder: Alligevel går resultatet helt i rødt

Foto: Anders Engelbøl.

Fibia har nu over 100.000 danske fiberkunder, men alligevel taber selskabet næsten 109 millioner kroner i det netop offentliggjorte årsregnskab.

NRGis og SEAS-NVEs fælles fibernetselskab, Fibia, fik i 2016 udrullet fiber til 23.000 nye kunder, så den samlede kundebase nu er på over 100.000 kunder.Alligevel har Fibia fortsat røde tal på bundlinjen, fremgår det af selskabets netop offentliggjorte årsregnskab for 2016.Fibia fik et minus på 108,6 millioner kroner i 2016.Trods underskuddet er der tale om en forbedring i forhold til 2014/15 (16 måneder), hvor det blev til et underskud på 167,4 millioner kroner.Samtidig hæfter Fibia sig ved, at det går den rigtige vej med driftsresultatet:"Fibias resultat fra primær drift (EBITDA) udviser et overskud på 87 millioner kroner, hvilket er i overenstemmelse med forventningerne," skriver Fibia i årsregnskabet."I forhold til kalenderåret 2015 er overskuddet fra primær drift øget med 67 procent, hvilket primært kan henføres til et øget aktivitetsniveau og reduktion af de samlede kapacitetsomkostninger.""Årets resultat for 2016 udviser et underskud på 109 millioner kroner og er på niveau med ledelsens forventninger," lyder det videre.Regnskabet vidner dog også om, at Fibia skal forbedre sig i de kommende år.Det er kun Fibias andet regnskabsår, og selskabet skriver, at der har været fokus på yderligere udrulning af fiber i ejernes forsyningsområder."Udviklingen i kundetilgangen var på niveau med ledelsens forventninger," lyder det om de nu over 100.000 kunder i Fibia.Administrerende direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen, skriver i en pressemeddelelse, at resultatet for 2016 er tilfredsstillende og på niveau med forventningerne.Casper Holst-Christensen forventer dog et væsentlig bedre bruttoresultat og EBITDA for 2017."Vi ser fortsat et stort vækstpotentiale, og Fibias forretningsmodel er meget skalerbar. Herudover vil vi fortsat have fokus på vores omkostningseffektivitet," udtaler han.Fibia har nu 260 medarbejder, stort set det samme antal som i 2015-regnskabet.En række danske fiberselskaber har i de seneste måneder kunne melde om fremgang i ikke mindst antallet af kunder.Den seneste opgørelse fra Energistyrelsen over antallet af fiberbredbånds-abonnementer i Danmark viser da også, at vi i første halvår 2016 nåede op på over 484.000 abonnementer.Det er en stigning på 15,4 procent i forhold til første halvår 2015.Går vi tilbage til første halvår 2007 var der ifølge Energistyrelsen kun lige knap 43.000 abonnementer til fiberbredbånd i Danmark.Netop på grund af den massive vækst i antallet af fiberkunder begynder flere danske fiberselskaber nu at kunne se de økonomiske gevinster.Nianets omsætning steg i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015. EBITDA-resultatet steg samtidig med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner. Det afspejler sig også i årets resultat efter skat, der lander på et plus på 18,5 millioner kroner.GlobalConnect-gruppen fik i 2016 en omsætning 607 millioner kroner 537 millioner året før, mens EBITDA steg til 230 millioner fra 205 millioner året før. Resultatet efter skat landede på 38 millioner kroner.For nylig kunne SE også meddele i Computerworld, at fiberkunde nummer 100.000 nu var i hus. Læs mere om det her