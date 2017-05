10 danske ministerier ramt af hackerangreb

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser til gengæld, at man to gange har været ramt af ransomware-angreb, hvilket måske ikke er så overraskende, når man tager i betragtning, at ransomware-angreb nærmest er et hverdags-fænomen i kommunerne.Det er dog værd at holde sig for øje, at Ekstra Bladets artikel ikke indeholder nogen information om, hvilke typer data, hackerne har fået fingrene i. Alle de ramte ministerier fastholder, at hackere på intet tidspunkt har haft adgang til fortrolige oplysninger.Det betyder dog ikke nødvendigvis, at hackerangrebene ikke er problematiske, og Center for Cybersikkerhed konkluderede i sin seneste rapport, at overfladiske oplysninger om offentligt ansattes gøren og laden blandt andet kan bruges til at forbedre fremtidige hackerangreb.Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har afvist at stille op til interview om sagen.De hackede ministerier er: Sundheds- og Ældreministeriet, Forsvarsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Skatteministeriet.