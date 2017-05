Microsoft godt i gang med "Redstone 3"-udvikling: Ny funktion samler alle dine kommunikations-apps i én fane

Microsoft tester allerede offentligt den næste store "Redstone 3"-opdatering, der vil udkomme til Windows 10 til september

My People fungerer som små chatvinduer direkte fra startmenuen. Hvis udviklerne er med, kan man forestille sig, at du vil kunne samle Facebook Messenger, Skype, WhatsApp og andre chat-apps i et vindue. Foto: Microsoft

Er du Gmail-bruger vil du snart få en bedre brugeroplevelse i den indbyggede mail-app. Foto: Microsoft

Kun en måned efter årets første store Windows 10-lancering, tester Microsoft allerede nye funktioner til selskabets evigtforandrende styresystem.En af funktionerne er "My People"-tilføjelsen.Nogen er måske allerede er bekendte med funktionen, som var planlagt til at udkomme i forbindelse med Creators Update tilbage i marts, men blev skubbet af uvisse årsager.Nu forsøger Microsoft igen, og har implementeret My People i Redstone 3-opdateringen. My People er en samlingsfunktion til de personer, du kommunikerer allermest med, og som du derfor bør have lige ved hånden.My People fungerer som elementer i din taskbar i bunden af skærmen. Her kan du tilføje venner - tre indtil videre - ved siden af dine andre apps som Skype, Chrome eller OneDrive.Trykker du på en af dine venners billeder, får du en oversigt over oplysninger på personen samt mulighed for at skrive direkte til personen. Som udgangspunkt benytter My People Skype. Du får også vist andre apps såsom OneDrive og mails, så du let kan få vist fælles mapper eller alle modtagne og sendte mails til personen.Tanken er, at du hurtigt kan tilføje dine nærmeste kollegaer, samarbejdspartnere, børn eller venner, til procesbaren og hurtigt sende dem information eller beskeder.I den seneste beta-version af Windows 10, Build 16184, har Microsoft opdateret den indbyggede mailklient. Nu kan du blandt andet bedre sortere dine mails i en fokuseret fane, hvis du benytter Gmail.Ligeledes får mailklienten også mulighed for at følge og visualisere pakkeovervågning og rejsereservationer ligesom i Gmails egen app.Det er funktioner, som allerede har fungeret for folk med outlook.com eller en Office 365-mailadresse, men nu også til Gmail-folket.Funktionen bliver testet i det nuværende build, men forventes at udkomme før september.Microsoft afholder sin årlige udviklerkonference, Build, i næste uge, og vi forventer at høre mere om "Redstone 3"-opdateringen der.Du kan læse mere om det seneste build fra Microsoft her.