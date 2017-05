Klar besked: Kom væk fra HTTP nu - Google og Chrome har fået nok af de usikre HTTP-sider

Hvis du ejer en hjemmeside, der anvender HTTP, er det nu, du skal tage arbejdshandskerne på og få opgraderet til HTTPS.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det er flere år siden, at sikkerhedsteamet bag Googles Chrome-browser fremlagde et dengang ret kontroversielt forslag om, at det skulle tydeliggøres, at helt almindelige HTTP-websider er usikre."Målet med dette forslag er at vise mere klart for brugerne, at HTTP ikke giver nogen data-sikkerhed," lød det dengang fra Chrome-holdet, der som så mange andre internet-aktører gerne vil fremme brugen af HTTPS.HTTPS leverer modsat HTTP krypterede forbindelser, hvilket betyder, at uvedkommende ikke kan opsnappe fortrolige data.Planerne om at sende HTTP ud i kulden er nu langt hen ad vejen blevet til virkelighed både i Chrome og i Google-søgemaskinenBlandt andet markerer Chrome nu en HTTP-side som usikker, hvis der er felter til adgangskode eller kreditkort-oplysninger.Nu tager Chrome hul på det helt store forsøg på at få elimineret HTTP fra internettet.Det meddeler Google i et blogindlæg "Med start i oktober 2017 vil Chrome nu vise 'ikke sikker-advarslen' i yderligere to situationer: Når brugere taster data ind på en HTTP-side, og når man besøger HTTP-sider i incognito mode."Google beskriver, hvordan eksempelvis ikke sikker-markeringen ved HTTP-sider med adgangskode-felter allerede har haft en stor effekt."Adgangskoder og kreditkort er ikke den eneste type slags data, der bør være privat.""En hvilken som helst slags data, som brugere taster ind på websider, bør ikke være synlige for andre på netværket, så med start i version 62 af Chrome vil vi vise ikke sikker-advarslen, når brugere taster data ind på HTTP-sider."Beslutningen fra Googles side - der altså gælder Chrome, verdens mest udbredte browser - har ikke kun en betydning for brugerne.Den betyder også, at man som hjemmeside-ejer efterhånden ikke kan slippe uden om at gøre noget ved sine HTTP-sider, hvis der bare er den mindste interaktion med de besøgende på siden.I hvert fald er det nok de færreste, der vil bryde sig om, at det første, brugerne ser, når de besøger siden, er stemplet med 'ikke sikker.'Når Google også vil betyde at makere alle HTTP-sider som usikre, når man er i incognito mode, skyldes det, at brugerne her har en forventning om, at alt er fortroligt - også selvom der ikke skal tastes noget ind."På sigt vil vi vise ikke sikker-advarslen på alle sider, selv uden for incognito mode," lyder det fra Google."Vi vil udsende opdateringer, når vi kommer nærmere fremtidige frigivelser, men vent ikke med at begynde med at rykke til HTTPS!"