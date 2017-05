Forældet it hos Forsvaret er ikke blevet sikkerhedsopdateret siden 2010: "Det er jo decideret lokkemad for hackere," siger it-ekspert

It-infrastrukturen bag forsvarets hjemmeside er håbløst forældet. Tudsegamle Windows-servere er et slaraffenland for hackere, advarer ekspert.

Screenshot af user agent fra forsvaret.dk. Billedet viser, at den pågældende server kører Windows 2000.

Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

"Man kører simpelthen ikke en Windows 2000 server på internettet i dag. Det er jo decideret lokkemad for hackere."Sådan lyder it-sikkerhedsekspert Peter Kruses reaktion, da Computerworld forelægger ham dokumentation for, at en server under domænet forsvaret.dk kører Windows 2000.Systemet modtager ikke længere sikkerhedsopdateringer fra Microsoft - og ikke har gjort det siden 2010, hvor Microsoft pensionerede det.Det er en Computerworld-læser, der har gjort opmærksom på den forældede server hos forsvaret, og Peter Kruse har bekræftet dokumentationen.Peter Kruse har for nylig - sammen med en lang række andre sikkerhedseksperter - kritiseret it-sikkerheden hos Forsvaret, fordi det kom frem, at udenlandske hackere gennem flere år har brugt simple phishing-angreb til at skaffe sig adgang til et af forsvarets interne mail-systemer.Det kunne lade sig gøre, fordi de ansatte hos Forsvaret kommunikerer på en webmail uden grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som to-faktor-godkendelse, men Forsvaret fastholdt alligevel, at man grundlæggende har en "god sikkerhedskultur."Den gode sikkerhedskultur hos Forsvaret har Peter Kruse dog svært ved at få øje på.Han vurderer, at bare en enkelt Windows 2000-server under forsvaret.dk kan være yderst problematisk, da den kan bruges af hackere til at få adgang til andre dele af forsvarets systemer."Det kan bruges som et springbræt til resten af systemet, og sådan en server kan rammes af alle kendte og ukendte sårbarheder helt tilbage fra 2010," siger Peter Kruse og tilføjer, at det er svært at se fundamentet i den gode sikkerhedskultur, som Forsvaret fastholder at have."Det er hovedrystende, at Forsvaret kører sådan et system med front mod internettet. Det ser bestemt ud til, at deres sikkerhedspolitik har plads til forbedringer," siger Peter Kruse til Computerworld.Den udvidede support til Microsoft Windows 2000 udløb 13. juli 2010.Computerworld forsøger at få Forsvaret til at svare på, hvilken rolle Windows 2000-serveren spiller i forsvarets sikkerhedskultur.Hvis du har eksempler på lignende sikkerhedsbrister hos det offentlige, hører Computerworld meget gerne fra dig.