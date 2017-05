Dansk robot-rigmand med i disruptionrådet: Vi bør satse på at uddanne os via mikrouddannelser, der kun tager et par dage

Interview: Danmark er godt rustet til den store robot-revolution, men uddannelsessystemet skal tilpasses, mener stifteren af en dansk milliard-succes.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra HP Snævert fokus og blinde vinkler truer virksomhedernes IT-sikkerhed Mange virksomheder fokuserer udelukkende på servere, storage, og klienter, når de taler sikkerhed. Det giver blinde vinkler som eksempelvis printere. | Læs mere

"Det vi ser er, at når virksomhederne begynder at bruge vores robotter er det ganske vist sådan, at de konkrete arbejdsopgaver som robotterne overtager forsvinder fra menneskehænder, men til gengæld vokser den samlede forretning og virksomhederne ender med at ansætte flere folk."

Esben Østergaard er stifter af den danske robot-succes Universal Robots, som i 2015 blev solgt til amerikanske Teradyne for 1,9 milliarder kroner. Han er et af medlemmerne af regeringens nye Disruptionråd.

Hardware og software-robotter kommer til at forandre det danske arbejdsmarked drastisk, men det bliver ikke nødvendigvis til det værre.Det mener Esben Østergaard, der er stifter af den danske robot-succes Universal Robots, som i 2015 blev solgt til amerikanske Teradyne for 1,9 milliarder kroner.Han er et af medlemmerne af det nye såkaldte Disruption-råd, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) netop har nedsat.Esben Østergaard forklarer til Computerworld, at han deltager i rådet, fordi det er hans forhåbning, at nogle af de erfaringer, som Universal Robots har gjort sig også kan anvendes på nationalt plan."Folk er naturligvis bange for at miste deres arbejde, og netop derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi får kommunikeret de erfaringer, som vi har gjort os hos Universal Robots.""Når virksomhederne begynder at bruge vores robotter er det ganske vist sådan, at de konkrete arbejdsopgaver som robotterne overtager, forsvinder fra menneskehænder, men til gengæld vokser den samlede forretning, og virksomhederne ender med at ansætte flere folk," siger han."Jeg tror mest af af alt, at det handler om, at der er spalteplads i at komme med dommedagsprofetier. Historisk set har det altid været sådan, at de samfund, der har taget teknologi til sig, også er dem, der har vundet," siger han.Ifølge Esben Østergaard er det danske samfund på mange områder allerede godt rustet til de forandringer, som teknologien kommer til at føre med sig.Som eksempel på det fremhæver han blandt andet den høje danske tillid, det høje uddannelsesniveau og de flade sociale strukturer."I Danmark er det ikke akavet, hvis direktøren for en virksomhed taler med maskinoperatøren, mens det i andre lande vil være fuldstændig uhørt. Det betyder, at vi er meget bedre til at dele viden med hinanden i danske virksomheder, og derfor tror jeg også, at vi er bedre til at omstille os og absorbere de forandringer der kommer," siger han.For at absorbere forandringer vurderer Esben Østergaard dog, at der er brug for at vi tilpasse vores uddannelsessystem.Selv tror han, at fremtidens uddannelsesforløb i højere grad vil bygge på såkaldte mikrouddannelser.Det er ultra-korte uddannelser, der ofte kun tager en uge eller måske blot en weekend at fuldføre.Det er en uddannelsesform, der også bliver understøttet af den teknologiske udvikling, som betyder, at det via fjernundervisning eksempelvis vil være muligt at sidde i Danmark og deltage i uddannelsesforløb på udenlandske elite-universiteter."I dag begynder vi ofte vores liv med at bruge de første mange år på at tage en relativ lang uddannelse. Men jeg tror det paradigme bliver udfordret af den hastighed, som forandringer kommer til at ske med de kommende år.""Jeg tror ikke længere, at vi kan forudse, hvad vi kommer til at beskæftige os med i resten af vores liv, og derfor skal folkeskolen fokusere på, at eleverne skal ‘lære at lære'. Samtidig vil det så også give mening, at vi i højere grad bruger mikrouddannelser til at sprede en en del af uddannelsestiden udover vores livsforløb," siger han.